Zumindest vor den Standesbeamten treten in Hirschberg nach wie vor die Brautpaare: Seit Beginn der Coronakrise im März gab es bislang neun standesamtliche Trauungen. Ende Juli wird voraussichtlich eine katholische Trauung in Großsachsen geben. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Viele Brautpaare planen ihren großen Tag lange im Voraus, manche nehmen sich dafür sogar ein ganzes Jahr Zeit. 2019 war allerdings noch nicht absehbar, dass Corona Deutschland derart treffen würde. Was ist nun mit den für dieses Jahr geplanten Hochzeiten passiert, und haben die nun beschlossenen Lockerungen, nach denen wieder bis zu 100 Personen für eine Feier zulässig sind, zu neuen Anfragen geführt? Die RNZ hat bei der Gemeinde und den Kirchen nachgefragt,

Laut Bürgerbüro-Leiter Christian Müller gab es seit Beginn der Corona-Krise im März bislang neun standesamtliche Trauungen. Nur eine wurde ins kommende Jahr verschoben. Zum Vergleich: Von Mai bis einschließlich September 2019 traten 17 Brautpaare vor den Standesbeamten. Der Heiratswille scheint in Hirschberg ungebrochen: "Es kommen immer wieder neue Anfragen", sagt Müller. Diese könnten aber nicht auf die Lockerungen zurückgeführt werden.

Doch die Trauungen finden unter besonderen Bedingungen statt: Eheschließungen erfolgen in Leutershausen aktuell ausschließlich in der ehemaligen Synagoge, "da das Trauzimmer im Rathaus coronabedingt als zusätzlicher Besprechungsraum verwendet werden muss", wie der Bürgerbüro-Leiter erläutert. Die zulässige Anzahl an Personen sind hier: 27 Gäste, das Brautpaar, die Trauzeugen und der Standesbeamte. Dabei wurden folgende Maßnahmen ergriffen: Die Sitzplätze stehen in einem Abstand von 1,50 Meter auseinander. Es gibt eine Desinfektionsstation am Eingang. Ein- und Ausgang erfolgen getrennt voneinander.

In Großsachsen bietet die Gemeinde Eheschließungen im Anbau der Alten Turnhalle an. Dort sind 20 Gäste, das Brautpaar, die Trauzeugen und der Standesbeamte zugelassen. Auch hier haben die Sitzplätze einen Abstand von 1,50 Meter. Desinfektionsstationen stehen ebenfalls am Eingang bereit.

Für kirchliche Trauungen gelten ebenfalls Corona-Auflagen. "Sie müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie bei unseren Messfeiern, die nun seit dem 24. Mai auch in Leutershausen stattfinden", erläutert der katholische Pfarrer Stephan Sailer. In Großsachsen haben die öffentlichen Messfeiern bereits am 12. Mai begonnen. Es darf nicht in Gemeinschaft gesungen werden, der Sologesang eines Sängers ist allerdings möglich. Die Orgel kann den Gottesdienst instrumental begleiten. Für die Gäste gilt, dass sie an den Punkten Platz nehmen sollten, die auf den Kirchenbänken markiert sind.

So weit die Regeln, aber wie sieht es mit der Nachfrage aus? Die erste Trauung in Leutershausen war für Mitte Juni 2020 vorgesehen, berichtet Sailer. Sie wurde aber bereits Anfang Mai auf Oktober 2020 verschoben. "Wie es aussieht, wird Ende Juli in Großsachsen die erste Trauung nach Ausbruch der Pandemie unter Berücksichtigung der Schutzvorkehrungen – wie Abstand halten, kein Händeschütteln und eingeschränkte Zahl der Sitzplätze – stattfinden", sagt der Pfarrer. Der Termin sei aber noch nicht bestätigt worden. Daher kann Sailer noch nicht über Erfahrungen mit Trauungen in der Corona-Zeit berichten.

Absagen habe es bislang noch keine gegeben, sondern Verschiebungen auf eine Zeit nach den Sommerferien. In Leutershausen besagte Neuterminierung im Oktober.

Da viele Brautpaare ihre Trauungen ein Jahr im Vorfeld planen, rechnet Sailer nicht mehr mit weiteren Anmeldungen in 2020. Für das nächste Jahr sind allerdings bereits einige Anmeldungen in den Pfarrbüros eingetroffen. "Wir werden im kommenden Jahr vermutlich einige Trauungen mehr haben, als in diesem Jahr geplant waren", ist der Pfarrer überzeugt. "Wir werden sehen, wie viele es sein werden."

Anders stellt sich die Lage bei der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen dar. Hier waren für dieses Jahr sowieso nur zwei Trauungen angemeldet gewesen; die eine wurde krankheitsbedingt abgesagt, die andere aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Pfarrerin Tanja Schmidt geht daher nicht davon aus, dass die Zahl der Trauungen in der evangelischen Kirche Leutershausen 2021 erheblich zunimmt. Anders sieht es mit Taufen aus, von denen laut Schmidt einige im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Pfarrer Friedel Goetz von der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen kann auch berichten, dass es seit den Lockerungen nun wieder vermehrt Anfragen für Taufen gibt, aber nicht für Hochzeiten. Seit Beginn der Pandemie hat es keine Hochzeiten in der Kirchengemeinde gegeben, aber es war seit März sowieso keine Hochzeit geplant. "Die Brautleute für die Sommermonate haben sich noch nicht konkret entschieden, da die meisten hoffen, dass es kurzfristig noch möglich sein wird", sagt Goetz. Die erste Trauung unter Corona-Einflüssen wäre Anfang Juli, sei aber noch nicht entschieden.

Sollte sich das Paar für die Hochzeit zu diesem Zeitpunkt entschließen, müssen auch in der evangelischen Kirche Großsachsen einige Auflagen eingehalten werden. Besonders ausschlaggebend sei die Anzahl der möglichen Kirchenbesucher, erläutert Friedel Goetz. Durch das Infektionsschutzkonzept, das jede Kirchengemeinde zu erstellen hat, dürfen sich beispielsweise in der evangelischen Kirche in Großsachsen nur 35 Personen aufhalten. "Allein diese Tatsache verhindert viele Feiern", meint der Pfarrer.

Auch eine Open-Air-Trauung wäre möglich; sie sei aber in Deutschland einfach nicht gut planbar und deshalb nicht sehr beliebt. Bei der Segenshandlung darf der Pfarrer dem Brautpaar nicht die Hände auflegen. Für Trauungen gelten dieselben strengen Auflagen wie für alle Gottesdienste in der Kirche.

"Wenn es nächstes Jahr keine Schutzkonzepte geben wird, sind sicher einige ,Change the date’-Hochzeiten dabei", ist Goetz überzeugt. Jedoch sei Großsachsen nicht überbucht. "Daher sehe ich dem gelassen entgegen", sagt Friedel Goetz entspannt.