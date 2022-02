Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Wenn man das Areal des alten Kurpfälzer Zollhofs an der Landstraße betritt, hat man das Gefühl, aus einer Zeitmaschine zu steigen. Ein Hahn kräht laut vor sich hin, Hühner gackern fröhlich, und fast erwartet man, gleich darauf angesprochen zu werden, ob man auch seinen Zoll zahlen kann. Aber da ist "nur" Susanne Tröscher, die mit ihrem Mann Arnulf das Areal samt Gebäude 2014 erworben hat. Das denkmalgeschützte Ensemble wird nach und nach liebevoll restauriert und ist gern gebuchte Event-Location.

Tröscher zeigt der RNZ, was sich zuletzt alles getan hat: Sie deutet auf den Giebel der Scheune, der mit seinem Fachwerk gleichzeitig historisch und doch neu wirkt. "Der war so kariös", erinnert sie sich. Fotos zeugen von der dank Experte Boris Stezura positiven Veränderung, die der Giebel durch den Lehmverputz und die Fenster erfahren hat. Wobei jedes einzelne Fenster mit dem Denkmalamt abzustimmen gewesen sei, berichtet Tröscher. Aber die Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe funktioniere sehr gut, lobt sie.

Susanne Tröscher zeigt begeistert die Arbeit der Restauratorin im einstigen Schlafgemach. Foto: Kreutzer

Sie weiß, wovon sie spricht, denn das Ensemble, erbaut 1726/27, birgt allerlei erhaltenswerte historische Schätze, auf die sie immer wieder bei den Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten stoßen. Als sie beispielsweise den Bauerngarten draußen anlegen wollten, entdeckten sie unter einer Brombeerhecke ein zerstörtes Anzuchtbecken für Tabakpflanzen.

Sehenswert ist auch im Eingangsbereich des Hauptgebäudes die noch vorhandene Klappe, über die einst der Zoll verlangt wurde. Laut Tröscher war es für den Kurfürsten damals wohl eine der eintragreichsten Zollstationen. Neben einem Salon, der wohl dazu diente, Bauern oder andere Passanten zu beeindrucken oder einzuschüchtern, befanden sich auch Privatzimmer im Erdgeschoss. Und hier machten Tröschers beziehungsweise die Restauratorin einen weiteren Fund. So wurden im wohl einstigen Schlafzimmer Blumenranken an der Wandkante sichtbar sowie im unteren Bereich die Andeutung eines Vorhangs. Flore Jampierre, die in Frankreich Illusionsmalerei gelernt hat und hier eine Ausbildung zur Restauratorin im Handwerk absolviert, hat bereits ganze Arbeit geleistet, verblasste Stellen wieder sichtbar gemacht oder sie teilweise vervollständigt.

Der Giebel der Scheune am Zollhof wurde mit Lehmverputz und Fenstern hergerichtet. Foto: Kreutzer

Jampierre hat ihr Atelier im Obergeschoss des Hauptgebäudes, wo auch immer wieder Überraschungen zutagetreten. So wurden bei den Arbeiten an der Wand Hieroglyphen sichtbar, "und wir wissen nicht, was sie bedeuten", erzählt Tröscher. Auch sie ist fasziniert von all den Entdeckungen, die man in so einem Gebäude machen kann. Klar ist aber auch, "da fließt schon viel Geld rein", gibt die Eigentümerin unumwunden zu.

Da das Ganze auch ein Wirtschaftsbetrieb ist, muss sie schauen, dass Einnahmen reinkommen, was sie wie alle in der Event-Branche 2020 und 2021 vor einige Herausforderungen stellte. So seien 95 Prozent der Veranstaltungen wie Hochzeiten abgesagt worden. "Wir haben für die Stornierung auch nichts berechnet, wenn die Corona-Regeln das Event nicht erlaubten", erzählt Tröscher. Doch es gab immer mal wieder kleinere Veranstaltungen wie Kindergeburtstage, und für Mai, Juni und Juli dieses Jahres ist der Zollhof gut gebucht.

An einer Wand im Obergeschoss des Hauptgebäudes wurden Hieroglyphen entdeckt, deren Bedeutung unklar ist. Foto: Kreutzer

Genutzt wird der Zollhof aber eben auch als Atelier und inzwischen auch für Proben der Band "Groovin’ Nana", die sogar einen eigenen Schallschutz mitgebracht hat. Apropos: Einige Anwohner hatten die geplante Event-Location aufgrund der befürchteten Lautstärke kritisch gesehen. Doch einige der Kritiker sind weggezogen, junge Familien hinzugezogen, die sich laut Tröscher auch an den Hühnern erfreuen und mit ihrer Erlaubnis Zugänge zum Areal eingebaut haben. Und ihre Gäste würden sie darum bitten, ab 22 Uhr Musik nur noch im Gewölbekeller laut zu hören.

Langfristig planen Tröschers noch, den Heuboden der Scheune auszubauen, wenn das Bauamt es genehmigt. "Es lohnt sich, den Schatz alter Gebäude zu erhalten", sagt sie auch bewusst im Hinblick auf den geplanten Abriss der Gebäude in der Kreuzgasse 7. Denn sonst würden die Orte an der Bergstraße zu Trabanten von Heidelberg und Mannheim werden und ihre Seele und Identität verlieren.