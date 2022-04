Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Als die Presse am Montagmorgen bei der Heinrich-Beck-Halle vorbeischaut, wird gerade eines der Tore aus dem Gebäude herausgerollt. Denn für den nun startenden ersten Bauabschnitt zur Hallensanierung muss alles raus, schließlich kommt ein neuer Sportboden rein, und die Sanitär- sowie Umkleidebereiche werden erneuert. Architekt Bernd Kopp und Bauamtsmitarbeiterin Johanna Maurer, Projektleiterin von Verwaltungsseite, erläutern, dass es zunächst vor allem um "das Abdecken, Schützen und Abbauen" gehe. So ist beispielsweise die Brandmeldeanlage abgestellt worden, und die Rauchmelder sind abgedeckt. "Damit sie bei einer eventuellen Staubentwicklung nicht ausgelöst werden", erläutert Kopp.

Der Bauzaun wurde bereits in der vergangenen Woche aufgestellt, damit der Baustellenbereich klar abgetrennt ist von der Martin-Stöhr-Schule. Indes war auch die Sportgemeinde Leutershausen (SGL) fleißig und hat nach dem letzten Spiel am Sonntag noch alles vorbereitet und die Werbebanner der "Roten Teufel" abgehängt. Am Montag sind die Bauhofmitarbeiter, die Hausmeister Matthias Hufnagel und Thomas Erhard sowie die Mitarbeiter der Rohbaufirma Strela aus Weinheim fleißig am Schuften.

Während man die Erstgenannten vor allem in der Halle an sich antrifft, sind im Untergeschoss, wo sich die Umkleiden und der Sanitärbereich befinden, die Rohbauer am Werke und reißen gerade den grauen Boden raus, nächste Woche kommt die Trockenbaufirma Krämer aus Bensheim, um die Decke im Untergeschoss runterzuholen. "Ich hatte gehofft, dass die nicht drin sind", seufzt Kopp mit Blick auf den Estrich. Denn dort liegen nicht nur Steinbrocken, sondern auch Stahlmatten. "Wegen des Drahts ist es schwieriger, die rauszumachen", erklärt der Architekt. Apropos Boden: Die Firma sbs Sportböden-Systeme aus Osnabrück ist seit Montagnachmittag dabei, den alten Belag auszubauen, diese Maßnahme soll bis Mittwochabend erledigt sein, sagt Kopp. Dann muss die Halle richtig abgedichtet werden, weil die Mineralwolle mit den nicht ganz ungefährlichen Mineralfasern rausgeholt wird. Hand in Hand arbeiten dabei die Firmen sbs und Benz, die die Hülsen für Sportgeräte wie Reck, Barren oder Volleyballpfosten setzt, sobald der Boden komplett raus ist. Anschließend kann der neue blaue Boden – übrigens der gleiche wie derjenige in der Weinheimer TSG-Halle – verlegt werden.

Während in der Beck-Halle nun fleißig im Rahmen des ersten Bauabschnitts gearbeitet wird, der Ende Juni abgeschlossen sein soll, bereiten Bernd Kopp und Johanna Maurer schon alles für den zweiten vor.

Dieser ist für kommendes Jahr geplant und soll dem Gemeinderat laut Kopp noch vor der Sommerpause vorgestellt werden. Für den ersten Bauabschnitt sind 1,8 Millionen Euro im Haushalt eingestellt; nach den bisherigen Ausschreibungsergebnissen bewegt man sich im Kostenrahmen.

Der zweite Bauabschnitt, für den in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 insgesamt 440.000 Euro vorgesehen sind, umfasst dann die Sanierung der Nebenräume wie der Küche und der Besuchertoiletten im Foyer. Die Arbeiten sollen zu einer ähnlichen Zeit wie in diesem Jahr stattfinden; Handwerker in den Sommerferien zu bekommen, sei schwierig und teuer, sagt Kopp.

Für den dritten Bauabschnitt 2024 sind noch mal 860.000 Euro vorgesehen. Dann steht das Halleninnere mit Innenwänden, Decke und Beleuchtung an. Kopp geht aber jetzt schon davon aus, dass diese Kostenschätzung aus 2020 aufgrund der Preissteigerung im Bausektor nicht zu halten sein wird.