Die 87-jährige Ella Hüller freut sich, dass sie das Ruftaxi wieder nutzen kann. Sie steigt für Arzttermine oder den Besuch der Krankengymnastik in den schicken Wagen. Auch Betreiber Semi Zarrougui ist glücklich, wieder die Fahrten anbieten zu können. Foto: Dorn

Von Marco Partner

Hirschberg. Für Ella Hüller ist es im Grunde unverzichtbar. Die 87-Jährige steigt für Arzttermine oder den Besuch der Krankengymnastik in den schicken Wagen. Ein Anruf genügt, und pünktlich wie der Bus erscheinen Semi Zarrougui und Kollegen an der Haltestelle. Das Hirschberger Ruftaxi hat nach dem Lockdown im März seit Ende Mai wieder Fahrt aufgenommen. Allein zweimal die Woche macht die Dame aus Leutershausen ihre Spritztour gen Großsachsen. "Wir sind wieder dick da", sagt sie scherzhaft.

"Ohne das Ruftaxi wäre ich aufgeschmissen", fügt sie ernsthaft hinzu. Die wöchentlichen Einkäufe werden zwar von ihrer Familie übernommen. Für Krankenfahrten oder Friedhofsbesuche unter der Woche aber bleibt für die Angehörigen durch Arbeit und Beruf kaum Zeit. In einen Bus mag Hüller in ihrem Alter nur ungern steigen. Und auch die Alternative OEG-Bahn kommt für die Frau mit dem Gehstock kaum infrage. "So kann ich gut einsteigen und kenne die Fahrer. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen", betont sie.

Wie Ella Hüller geht es vielen Senioren in Hirschberg. "Unser Ruftaxi wird sehr gut angenommen. Vor Corona lagen wir täglich im zweistelligen Bereich", verrät Inhaber Semi Zarrougui. Da meist eine Hin- und Rückfahrt bestellt wird, sind es knapp zehn Kunden pro Tag. Aktuell liege man wieder bei drei bis fünf Anfragen und Fahrten, Tendenz steigend. Vor allem ältere Bürger machen von dem besonderen Fahrdienst Gebrauch, für Arztbesuche, Einkäufe oder auch einen Café-Besuch. "90 Prozent sind Stammkunden", kennt Zarrougui die Vorlieben seiner Fahrgäste. Und ist selbst froh, dass es mit dem Ruftaxi wieder weitergeht.

Hintergrund Das Hirschberger Ruftaxi ist eine Ergänzung zum vorhandener Linien-Angebot und kann von jedermann in Anspruch genommen werden. Es fährt zu festen Fahrplan-Zeiten, jedoch nur nach vorheriger Bestellung. Die Bestellzeit beträgt eine Stunde vor planmäßiger Abfahrt. Fahrten nach 23 Uhr müssen zwei Stunden zuvor bestellt werden. Die einfache [+] Lesen Sie mehr Das Hirschberger Ruftaxi ist eine Ergänzung zum vorhandener Linien-Angebot und kann von jedermann in Anspruch genommen werden. Es fährt zu festen Fahrplan-Zeiten, jedoch nur nach vorheriger Bestellung. Die Bestellzeit beträgt eine Stunde vor planmäßiger Abfahrt. Fahrten nach 23 Uhr müssen zwei Stunden zuvor bestellt werden. Die einfache Fahrt kostet pro Person zwei Euro innerhalb der Gemeinde Hirschberg mit beiden Ortsteilen und drei Euro zwischen Hirschberg und Heddesheim. Schwerbehinderte Fahrgäste können das Ruftaxi kostenlos benutzen. Auch beim Besitz einer Jahres- oder Halbjahreskarte des VRN wie Maxx-Ticket oder die Karte ab 60 ist die Benutzung kostenlos, die Mitnahmeregelung gilt in diesem Falle nicht. Die Bestellung erfolgt telefonisch bei Taxi-Zarrougui unter 0 62 03 / 44 22 1. (mpt)

[-] Weniger anzeigen

Denn auch sein Taxi-Unternehmen war und ist von den Corona-Einschränkungen betroffen. "Nicht so stark wie bei anderen in der Branche", sagt er – aber auch beim in Heddesheim beheimateten Servicedienst machte sich der plötzliche Lockdown bemerkbar. Neben Krankenfahrten und Rollstuhlbeförderung werden auch Schulkindfahrten sowie eine Flughafenbeförderung angeboten. "Dass der Frankfurter Airport zum Erliegen kam und die Schulen geschlossen waren, haben wir natürlich auch stark zu spüren bekommen", verrät er. Auch die Dialysefahrten und ambulanten Arztbesuche gingen "drastisch zurück".

Mitte März wurde auch das Ruftaxi komplett eingestellt. Nun dürfen wieder ein Fahrgast beziehungsweise Gäste aus einem Haushalt mit Maske und den erforderlichen Hygienemaßnahmen einsteigen. Nicht nur für Senioren wie Ella Hüller ist das Ruftaxi ein verlässlicher Fahrdienst, sondern auch für Semi Zarrougui selbst zu einer festen Konstante geworden.

Zum Winter 2016/17 bewarb sich sein Unternehmen für den ausgeschriebenen Auftrag. Bereut hat er es nicht: "Ich kann mit Fixfahrten rechnen, was eher ungewöhnlich in der Taxi-Branche ist", verrät er.

Von morgens bis abends pendelt das Ruftaxi auf Abruf zwischen Leutershausen und Großsachsen hin und her. Wie ein Bus, mit festen Haltestellen. Zur Abendstunde (Montag bis Freitag ab 21 Uhr und Samstag ab 18 Uhr) und an Sonntagen ganztägig gibt es auch Überlandfahrten zwischen Hirschberg und Heddesheim. Mit der Eröffnung der Badesaison werde der ergänzende Fahrdienst bei schönem Wetter auch wieder verstärkt von jüngeren Kunden nachgefragt.

Vier Autos und acht Fahrer sind insgesamt im Einsatz. Manchmal können auch Wünsche nach einem Lieblingsfahrer erfüllt werden, aber nur, wenn es auch der Dienstplan möglich macht. "Der Reiz unserer Arbeit liegt darin, Vertrauen aufzubauen und die Gäste sicher von A nach B zu bringen", betont Zarrougui. Egal ob es sich um wenige Kilometer oder um längere Distanzen handelt.