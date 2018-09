In den letzten sechs Wochen vor Wahlen dürfen Parteien und Wählervereinigungen künftig bis zu 20 Plakate aufstellen, dazu kommt Werbung für Wahlveranstaltungen. Ein Antrag, auch Letztere zu reglementieren, scheiterte am Donnerstag im Gemeinderat. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Es ist ein Problem, das viele Kommunen kennen: das Überhandnehmen von Plakaten auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Um deren Zahl zu begrenzen, haben einige Gemeinden eine Plakatierungsrichtlinie erlassen. Diesem Beispiel ist Hirschberg nun gefolgt: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag die von der Verwaltung vorgelegte Richtlinie einstimmig beschlossen.

"Das Erscheinungsbild der öffentlichen Straßen in Hirschberg entspricht nicht immer der Vorstellung von Verwaltung, Gemeinderat und Stadtbaukommission", hatte Bürgermeister Manuel Just auf die Notwendigkeit einer solchen Richtlinie hingewiesen. Das läge unter anderem an der hohen Anzahl an Werbetafeln und am "wilden Plakatieren". Mit dieser Richtlinie werden jedoch nicht private Eigentümer reglementiert, betonte Just. Sie gelte nur für den öffentlichen Raum.

Dort sind künftig nur Plakate erlaubt, die eine maximale Größe von DIN A0 aufweisen und deren Aufstellung zwei Wochen vorher formlos beantragt wurde. Auf Veranstaltungen darf damit maximal drei Wochen vorher hingewiesen werden. Spätestens drei Arbeitstage nach der Veranstaltung müssen die Plakate entfernt werden. Zudem dürfen pro Veranstaltung nicht mehr als zehn Plakate im Gemeindegebiet angebracht werden. Um zu erkennen, dass ein Plakat rechtmäßig angebracht wurde, händigt die Gemeinde den Antragstellern Etiketten aus, die an den Plakaten anzubringen sind. Dazu gibt es die Möglichkeit, Transparente in bestimmten Straßen in den Ortsteilen aufzuhängen.

Das Anbringen der Plakate ist im gesamten Gemeindegebiet zulässig, mit Ausnahme der Grün-, Freizeit- und Parkanlagen und vor und an denkmalgeschützten Gebäuden. Sollte Letzteres allerdings der Veranstaltungsort sein, darf auch hier plakatiert werden. Die Gemeinderäte hatten auch zu entscheiden, ob sogenannte Sandwich-Plakate - zwei an einem Laternenmast angebrachte Plakate, die aus beiden Fahrtrichtungen zu lesen sind - erlaubt werden. Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat der Beibehaltung zu, allerdings werden diese als zwei Plakate gezählt.

Für politische Parteien oder Wählervereinigungen gelten besondere Richtlinien zur Plakatierung. Sie dürfen bei anstehenden Wahlen bereits sechs Wochen vor dem Wahltermin maximal 20 Plakate im Gemeindegebiet aufstellen. Hinzu kommen Plakate für Veranstaltungen der Parteien oder Wählervereinigungen. Da damit die Zahl der Plakate vor Wahlen rasch ansteigen könne, beantragte Thomas Scholz (SPD) eine generelle Beschränkung auf maximal 40 Plakate pro Partei/Wählervereinigung. Für eine solche Beschränkung sprachen sich auch Monika Maul-Vogt (GLH) und Bürgermeister Manuel Just aus. Der Antrag fand bei zehn Gegenstimmen und zwei Enthaltungen jedoch keine Mehrheit.

Auch "privilegierte Institutionen" wie Vereine oder Organisationen mit ehrenamtlichem oder gemeinnützigem Engagement dürfen künftig bis zu 20 Plakate pro Veranstaltung im öffentlichen Raum aufhängen. Wer privilegiert ist, entscheidet die Gemeindeverwaltung. Für politische Parteien oder privilegierte Gruppen ist das Plakatieren kostenlos, kommerzielle Veranstalter zahlen Gebühren.

Umstritten war unter den Gemeinderäten, wie restriktiv die Plakatierungsrichtlinie gehandhabt werden soll. So sprachen sich Thomas Götz (CDU) und Fritz Bletzer (Freie Wähler) dafür aus, zumindest in der Anfangszeit diese Richtlinie nicht zu streng auszulegen. Auf die Einhaltung der Richtlinie bestanden dagegen Monika Maul-Vogt und Thomas Scholz. Zu einer Einigung kam es nicht.