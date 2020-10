Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen/Darmstadt. Vom Weschnitztal aus auf hohe See gestochen, das "Ourewellerisch" zur Weltsprache erklärt. Der Odenwälder Shanty Chor besingt seit nunmehr 31 Jahren die gewagtesten und aberwitzigsten Abenteuer auf den sieben Weltmeeren. Fantasievoll, poetisch und mit einem großen Bembel voller Humor. Nun wurde der 1989 gegründete Chor mit dem Spirwes-Künstlerpreis ausgezeichnet. Und feierte in Darmstadt ein lang ersehntes Wiedersehen.

Auf gemeinsame Proben muss der 20-köpfige Chor weiterhin verzichten. Der Versuch von Online-Videoschalten scheiterte am Breitband. "Eine synchrone Übertragung war nicht möglich", sagt Matz Scheid. Umso glücklicher ist der Shanty-Kapitän über den Spirwes-Preis für "Maulkunst & Lebensart". Nicht nur, weil Preisträger wie Walter Renneisen zu den Vorgängern zählen. Sondern auch, weil das Treffen im Großen Haus im Darmstädter Staatstheater am Sonntag Gelegenheit bot, die OSC-Crew seit dem letzten Konzert im März das erste Mal wieder in größerer Runde zu sehen. Zwar präsentierte sich nur das Duo Matz Scheid und Manfred Maser mit Texten und Liedern den 200 zulässigen Zuschauern. Aber: Zur Übergabe von Trophäe und Urkunde durfte sogar der Chor auf die Bühne.

Um die Zukunft der Mundart zu sichern, vergibt der Heimatverein "Darmstädter Heiner" in Zusammenarbeit mit der Hessischen Spielgemeinschaft sowie dem Kikeriki-Theater jährlich den Spirwes-Preis. Moderiert wurde die Preisverleihung von Florian Harz vom Kikeriki Theater. Auch in dem bekannten Darmstädter Puppentheater für Erwachsenen feierte der OSC schon erfolgreiche Konzerte. Vor allem für seine "künstlerische Überzeugungskraft und den hinreißenden Humor einer eingeschworenen Truppe" wurde der OSC nun mit dem 5000 Euro dotierten Preis gewürdigt.

Wie aber kommt man eigentlich dazu, im Odenwald Seemannslieder zu singen? "Das gibt es zwei Versionen", sagt Scheid. Die eine Fassung: 1988 kehren zwei Brüder nach ihrer Heuer als Schiffsschreiner auf der Sea Cloud, einem Luxuskreuzfahrtsegelschiff, nach Hause. Im Gepäck: eine Handvoll Shanties, welche die Matrosen bei ihrer harten Arbeit sangen. In einer Dorfkneipe in Großsachsen wird weitergesungen, immer mehr schließen sich dem zwanglosen Chor an. Irgendwann tritt auch der Weinheimer Geschichtenerzähler Manfred Maser an Bord. Und lässt sogleich die andere Version vom Anker: "Es war bei einem Geburtstag von Adax Dörsam. Da wollte Matz Scheid Zigaretten holen gehen, er verlief sich und landete auf dem Friedhof." Dort stieß er der Erzählung nach auf einen Grabstein mit Anker und Rosen, auf die Ruhestätte von Schann Scheid, seinem berühmten Seefahrer-Vorfahren. Und der Mythos um den "James Cook aus Fränkisch-Crumbach" nimmt seinen Lauf. "Auf einmal tat sich ein Universum auf", erinnert Maser, der die maritime Odenwälder Seefahrertradition augenzwinkernd fortschreibt. Das "Institut für spekulative Heimatforschung" rund um Prof. Dr. Alfons Netwohr (Maser) recherchiert, und findet immer mehr Heldentaten über den verschollen geglaubten, heimischen Navigator heraus: Schann Scheid als Entdecker Omericas, als Herr der Heringe, oder als gestrandetes Landei auf einem Eiland.

Immer tiefer singt und taucht der Odenwälder Shanty Chor in die sagenumwobenen Mythen ein. Elf Alben sind in den drei Dekaden entstanden, zweimal wurde der Chor mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. "Auf den ersten Blick sieht hier alles nach einer Punk-Band à la WIZO aus. Und tatsächlich baut die Chronik einen Mythos auf, der bis in die 1980er Jahre zurückreicht. Hier haben wir es offensichtlich mit einem Ensemble an der Schnittstelle zwischen hoher musikalischer Qualität und Laien-Beteiligung zu tun, das sich Gott sei Dank selbst nicht allzu ernst nimmt, dennoch stetig weiterwächst, und spätestens im Laufe der 2000er Jahre sogar ganze Hallen füllt", betont Florian Harz in seiner Laudatio.

Für die originellen Oden an den Odenwald segelt der Chor einmal um die Welt, und dreht den Spieß herum. Bei den abenteuerlichen Reisen nämlich wird weniger von den exotischen Ländern berichtet, sondern vielmehr die Gemeinsamkeiten zum Odenwald entdeckt, und alles vermeintlich Fremde über Bord geworfen. "Wir haben Seemannslieder gekapert, und sie in unsere Region einverleibt. Insofern ist der Mundart-Preis völlig gerechtfertigt", freut sich Maser.

Info: Die im Mai noch hoffnungsvoll in den Oktober verschobenen Auftritte in der Alten Turnhalle in Großsachsen wurden abgesagt – wie auch alle anderen für dieses Jahr geplanten Aufführungen. Weitere Infos unter www.shantychor.de