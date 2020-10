Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. "Ausharren, Warten und Erleiden ist das Credo": So skizziert Nina Ofenloch in ihrem ersten Buch das Leben vieler Angestellter in Deutschland. Auch die 33-Jährige selbst hat das schon erlebt. Mit ihrem Werk "Berufung finden und selbstbestimmt leben – folge deinem Herzen" hat sie aber nun ein Stück dessen, was sie eigentlich im Leben will, wahr gemacht.

Wie es dazu kam, erzählt die junge Frau, die gerne lacht und selbstbewusst durchs Leben geht, der RNZ. Auch in ihrem Buch hat sie einen Teil ihrer eigenen Lebensgeschichte aufgeschrieben, um anderen, vor allem Frauen, Mut zu machen, aus dem Hamsterrad des Lebens auszubrechen.

Ofenloch, geboren in Heppenheim, aufgewachsen in Lorsch und Bensheim, entschloss sich einst, Jura zu studieren. Aber als sie fürs erste Staatsexamen lernte, kamen ihr Zweifel: "Ist das wirklich das, was ich will?" Doch sie zog es durch. Aber ihr wurde klar: "Ich will in die Welt raus, ich will was sehen." Sieben Monate lang weilte sie dann in Namibia, war dort Projektleiterin beim Deutschen Roten Kreuz. Wieder zurück in Deutschland arbeitete sie als Vertriebstrainerin, doch der Gedanke an das Leben im Ausland ließ sie nicht los.

Zufällig stieß sie auf eine Stelle im Oman als Reiseleiterin, auf die sie sich bewarb. Und die sie auch bekam. Zehn Monate lebte und arbeitete Ofenloch in diesem fernen und fremden Land und lernte dabei auch die Menschen dort kennen und schätzen: "Die sind dort so gut gelaunt und friedlich." Dort wurde ihr auch bewusst: "Ich muss in die Welt raus, um meine Storys zu suchen." Und sie anderen auch erzählen: Im Oman, wo sie nicht nur als Reiseleiterin, sondern auch als Assistent Operation Manager arbeitete, hat sie viel fürs Leben gelernt. Als sie zum Beispiel plötzlich einen riesigen Geländewagen für acht Personen fahren musste – in einer Gegend, wo sie sich nicht auskannte und es keine Straßenschilder gab. Aber sie schaffte es. Genauso wie plötzlich in einem Museum nicht nur vor einer fünfköpfigen Reisegruppe, sondern vor 105 interessierten Zuhörern zu stehen, die sich dazugesellt hatten.

An diesen Erlebnissen ist Ofenloch gewachsen, und genau das will sie den Menschen weitergeben: aus der Komfortzone raus und rein ins Abenteuer. "Denn nur so wird die Angst kleiner, und das Selbstbewusstsein wächst."

Ein Kapitel hat sie der "Ich-bin-nicht-bereit-Ausrede" gewidmet. Das sollte man nicht gelten lassen: "Man muss auch mal ins kalte Wasser springen; man wächst schließlich rein", rät sie. Am Anfang darf und kann etwas auch schlecht gelingen, "aber je öfter man etwas macht, desto besser wird man". Damit die Leser ans Ziel kommen, sollen sie im Buch auch "Aufgaben" erledigen. Dazu gehört die Beantwortung der Frage: "Bist du wirklich glücklich in deinem Job?" Durch das Niederschreiben soll sich der Leser über seine Situation und seine Ziele im Leben bewusst werden.

Eines ihrer Ziele hat sich Ofenloch im Januar erfüllt, nämlich "Meine eigene Chefin sein". Zwar arbeitet sie noch als angestellter Business Coach, aber sie hat sich selbstständig gemacht als Coach, Speakerin und Autorin.

Auch ihr Buch ist eine Eigenmarke: Mitte September eröffnete sie ein Verkäuferkonto bei Amazon und lud das Kindle- sowie das Taschenbuch hoch. "Einige Tage später habe ich dann gegen Mittag mal geschaut, ob sich bei Amazon was getan hat. Und was sah ich: Mein Buch war ein Bestseller", erzählt sie begeistert. Von allen Büchern, die man bei Amazon bestellen kann, war sie in zwei Kategorien auf Platz eins gelandet, sogar vor Investor und Unternehmer Frank Thelen.

Dieser Erfolg tut natürlich gut. Und das nächste Buch ist auch schon geplant: "Selbstbewusst leben – was wir von erfolgreichen Menschen über Mut lernen können". Dafür will Ofenloch nach Möglichkeit mit Prominenten sprechen. Das sollte mit dem Ziel vor Augen klappen.

Info: "Berufung finden und selbstbestimmt leben" von Nina Ofenloch; erhältlich bei der Buchhandlung "Hugendubel" in Weinheim oder über Amazon als Taschenbuch für 10,40 Euro oder als E-Book für 99 Cent.