Von Christina Schäfer

Hirschberg. "Das Ego spielt keine Rolle, dafür bin ich alt genug und habe genug Routine." Erwin Schollenberger sitzt gelassen in seinem Stuhl, seine Augen auf dem Gegenüber ruhend. Er hat vieles gesehen, seitdem er 1976 in die Wehr eintrat, hat jede Menge Erfahrung - und muss trotzdem nicht der Erste in der Reihe sein. Er arbeite im Team, sagt er.

Und doch ist er mehr als nur ein Team-Mitglied in der Gruppe - er ist unter anderem ausgebildeter Gruppenführer. Eine Aufgabe, die Führung und Fingerspitzengefühl voraussetzt im Umgang mit denen, für die er Verantwortung trägt. "An erster Stelle steht für mich dabei immer die Gesundheit der Gruppe."

Das sind bei einem Brandeinsatz acht Mann. "Dieser Verantwortung ist man sich in dem Alter, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, aber gar nicht bewusst." Man habe Spaß an dem Wirken und daran, sich mehr als bisher einzubringen. Vielleicht, überlegt Schollenberger, sei es sogar hilf-reich, diesen Schritt nicht mit der kommenden Verantwortung zu verbinden, sondern mit einer gewissen Leichtigkeit zu gehen. So war es bei ihm, der mit 15 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr eintritt und von der Jugendfeuerwehr später in den aktiven Dienst wechselt.

Hier macht er seine Ausbildungen. Seinen ersten Einsatz als Atemschutzgeräteträger vergisst er nie: "Ich war jung und hatte als zweiten Mann einen Erfahrenen an meiner Seite. Das hat geholfen." Speziell in dem Moment, in dem er über seine eigene Grenze ging - und spürte, dass es ihm durch den erfahrenen Kameraden möglich war. Für Schollenberger eine Erinnerung, die er noch heute einbindet in seine Arbeit. "Ich schicke gerne einen Trupp aus Erfahrung und junger Neugier in den Einsatz."

Das hört sich klar an - ist aber nicht immer leicht. Als Gruppenführer muss der 57-Jährige bei jedem Einsatz die Tagesform seiner Leute einschätzen, wissen, ob er ihnen die Belastung zumuten kann, hören, was sie sagen, und sie während des Einsatzes im Auge haben. "Es ist eine Beurteilung nach der jeweiligen Tagesform", erklärt er. Teils wird noch auf der Fahrt zum Einsatzort die Aufgabe getauscht, teils auch direkt vor Ort.

Speziell dann, wenn jugendliche Motivation gesteuert oder gebremst werden muss. "Unfälle mit Todesopfer - diese Bilder bekommt man nicht aus dem Kopf", verweist er auf ein Szenario, das besonders guter Einschätzung bedarf. In einer solchen Situation geht er mit mehr als nur Fingerspitzengefühl zu Werk: "Ich muss den Menschen dann in die Augen schauen." Denn letztlich muss er sich darauf verlassen, dass seine Gruppe den Auftrag abarbeitet, den er als Gruppenführer vom Zugführer erhält und für den er dann verantwortlich ist. Zumal Schollenberger selbst vor Ort in jeder Sekunde gefordert ist.

Wie entwickelt sich der Brand? Wo ist der beste Weg, um zu den Flammen zu gelangen oder Menschen zu retten? Was braucht es, damit die Arbeiten erledigt werden können? Werden Getränke oder Verpflegung benötigt, damit die Mannschaft durchhält? Als Gruppenführer braucht Schollenberger den Überblick. "Es gibt eine Einweisung vom Zugführer - aber das entlässt mich als Gruppenführer nicht aus meiner Verantwortung, mir selbst ein Bild zu machen." Hat er das, muss es schnell gehen. Die prüfenden Blicke, die kurzen Anweisungen - all das laufe bei einem Brandeinsatz in Eile ab.

Und in einer klaren Hierarchie. Die ist nötig, verdeutlicht Schollenberger eindringlich: "Da ist nichts demokratisch, denn wir haben in dem Moment keine Zeit für Diskussionen." Anders sieht das zum Teil bei Unfällen auf der Autobahn aus. Da könne man auch Meinungen zum Vorgehen bei der Rettung einholen. "Vielleicht habe ich dann gerade den Experten, der den nötigen Blick hat." Es werde sogar erwartet, dass Kameraden in Führungsrollen Anregungen von außen aufnehmen.

Ebenso wird erwartet, dass sie die klare Entscheidung fällen, wenn sie notwendig ist. Und wenn Erfahrung auf Erfahrung trifft und unterschiedliche Meinungen herrschen? Dann geht es zur Hierarchie: Der Ranghöhere entscheidet. "Das wird auch akzeptiert", sagt Schollenberger und lächelt. Und damit ist man wieder beim Zurückstellen des Egos. Etwas, das er scheinbar mühelos beherrscht.

Er müsse als IT-Berater oft Konfliktlösungen finden. Und mit den Jahren, erzählt er, habe er nicht nur beruflich, sondern auch privat Lebenserfahrung gesammelt. Es ist jene Erfahrung, die ihn einen entscheidenden Satz sagen lässt: "Am liebsten ist mir, wenn wir keine Einsätze haben." Erwin Schollenberger weiß, dass, wenn er ausrückt, fast immer Menschen geschädigt sind - finanziell, an Hab und Gut, an Leib oder, im schlimmsten Fall, Leben. In einem solchen Augenblick, wenn der Alarm geht, fällt dann auch die Gelassenheit von ihm ab.

Jeder Einsatz, so sagt er, sei mit Anspannung verbunden. "Wir als Führungskräfte haben schon etwas mehr an Informationen auf dem Piepser." Dennoch wisse er auf dem Weg zum Hilfeleistungszentrum nicht, was in den nächsten Stunden auf ihn zukommt, mit wem und in welcher Funktion er in den Einsatz geht - oder wie sich das Szenario vor Ort gestaltet, welche Probleme auftauchen, wie sich die Gegebenheiten während des Einsatzes verändern. Und wenn er dann als Gruppenführer vor Ort ist, muss er die Situation immer wieder neu beurteilen, denn, so Erwin Schollenberger, "ein Gruppenführer darf nie aufhören, zu erkunden".