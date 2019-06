Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. Die Pfarrkirche St. Johannes Baptist Leutershausen feiert am Sonntag ihr Patrozinium. Als Patrozinium wird die Schutzherrschaft eines Patrons bezeichnet, der eine Einrichtung unterstellt wird. Schon von Weitem grüßt der hochaufragende Turm der katholischen Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist die vielen Besucher und Pilger, die hauptsächlich wegen der "Schwarzen Madonna" nach Leutershausen kommen.

Ein Blick in die Geschichte: Erst für die Zeit nach 1696 ist die Anwesenheit von Katholiken in Leutershausen nach-gewiesen. Diese durften den Chorraum der evangelischen Kirche benutzen, der vom Kirchenschiff durch eine Wand abgetrennt war. Auf dem Platz vor dem Schloss, das Ferdinand Andreas Graf von Wiser 1710 erbauen ließ, wurde von ihm 1737 eine Kapelle errichtet. Im Jahre 1742 erhielt diese die Weihe und von Anfang an war das Gnadenbild der "Schwarzen Madonna" dabei.

In dieser Zeit ist erstmals eine Wallfahrt in Leutershausen bezeugt. Die Kapelle wurde als sogenannte "Loreto-Kapelle" gebaut. Sie sollte eine Nachbildung des Heiligen Hauses von Loreto in Italien sein. Die Pfarrgottesdienste fanden zu dieser Zeit noch im Chor der evangelischen Kirche statt. Bald wurde im Jahre 1752 eine neue katholische Kirche als schlichter Barockbau vor dem Wiser’schen Schloss errichtet.

Der Pfarrgemeinde diente nun die Kirche bis zum Jahre 1907 als Gotteshaus. Sie ist nach der Erbauung der jetzigen Kirche abgerissen worden. Es kam zu einem Platztausch zwischen der Kirchenbehörde. Leutershausen gehörte seit 1827 zu der Erzdiözese Freiburg und dem Grafen Theodor von Wiser. Dieser überließ der katholischen Gemeinde einen Teil seines Gemüsegartens, des früheren "Wassergartens". Dafür erhielt der Graf den bisherigen Kirchplatz vor dem Schloss. Der "Wassergarten" lag an der Stelle, wo vor 1611 ein Adelshof der Familie von Hirschberg gestanden haben soll, und trug seinen Namen wegen seiner Nachbarschaft zum Lindenbrunnen im ältesten Ortskern und zum Dorfbach.

Unter Pfarrer Kästel entstand auf diesem Gelände nach den Plänen des Erzbischöflichen Bauamtes in Heidelberg in den Jahren 1905 bis 1907 die neue Pfarrkirche in neugotischem Stil. Sie wurde ebenfalls wieder dem heiligen Johannes dem Täufer geweiht.

Aus der alten Kirche sind noch vorhanden: eine vergoldete Monstranz von 1760 mit feinen Goldschmiedearbeiten, geschmückt mit Halbedelsteinen. Ein Kelch von 1739, ein Kreuzreliquiar von 1760 in Silber mit Halbedelsteinen und Roccaillen verziert. Weiter ein Altarkruzifix aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein Rauchfass, gestiftet von Gräfin Carolina von Wiser, das jetzige in der Pfarrkirche in Gebrauch befindliche Rauchfass. Ein ausdrucksstarkes Prozessionskreuz aus der Mitte des 18. Jahrhunderts hängt in einer Nische im linken Seitenschiff der Kirche.

Für die Pfarrgemeinde, ja die gesamte Region, hat der 15. August eine besondere Bedeutung. Seit 1944 ist dieser Tag der Hauptwallfahrtstag. Es kam so: An diesem denkwürdigen Tag legte Pfarrer Josef Merk ein Gelübde ab. Sollte die Gemeinde heil den Zweiten Weltkrieg überstehen, würde er am Hochfest der "Aufnahme Mariens in den Himmel", so die offizielle Bezeichnung, fortan einen Danktag begehen. Pfarrer Otto Fügle (1951-1954) führte zudem eine Lichterprozession am Ende des Dankgottesdienstes ein, die von Jahr zu Jahr mehr Gläubige anzog.

Pfarrer Karl Urban (1954-1974), Pfarrer Klaus Bader (1974-1990), Pfarrer Alfons Kilian (1990-1997), Pfarrer Michael Zimmer (1997-2003), Pfarrer Gerhard Schrimpf und jetzt Pfarrer Stephan Sailer setzen diese Tradition bis heute fort.

Die Pfarrgemeinde gehört heute zur Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg im Dekanat Heidelberg/Weinheim im Erzbistum Freiburg. Filialkirche der Pfarrei ist die Herz-Jesu-Kirche in Oberflockenbach. Im ehemaligen Mesnerhaus neben der Pfarrkirche St. Johannes in Leutershausen sind nach der Renovierung drei indische Schwestern eingezogen, die auch in der Pfarrgemeinde tätig sind und verschiedene Aufgaben übernommen haben. Fährt man um die Kirche herum, sieht man die kleine "Lourdes-Kapelle", die stets mit frischen Blumen versorgt wird.

Info: Am Sonntag, 23. Juni, um 9.30 Uhr wird die Messfeier zum Patrozinium als Familiengottesdienst gefeiert. Das Thema dabei lautet: "Zacharias und Elisabeth erwarten ein Kind". Bei gutem Wetter öffnet das Kirchenkaffee vor der Pfarrkirche seine Pforten und erwartet die Besucher. Und Trudi, die Kirchenmaus, freut sich auf den Besuch der Kinder.