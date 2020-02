Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Eigentlich ist der Skulpturengarten an der Alten Villa ein Schmuckstück. Er sollte ein Ort der Ruhe und Besinnung sein, aber genau das vermissen einige Anwohner (die RNZ berichtete). Nun hat die Gemeinde reagiert. Wie Bürgermeister Ralf Gänshirt im November angekündigt hatte, sprach er mit den Anwohnern, die sich über lärmende Jugendliche und den hinterlassenen Müll beschwert hatten.

Und nicht nur das: Die Gemeinde hat vor Kurzem zwei Videokameras im Skulpturengarten installiert, wie Gänshirt auf Nachfrage bestätigte. "Einfach, weil es immer wieder Probleme gab", erläuterte der Bürgermeister, der einer Videoüberwachung zunächst kritisch gegenübergestanden war.

Laut dem stellvertretenden Hauptamtsleiter Michael Frank seien zuvor "mildere Maßnahmen" – zum Beispiel eine entsprechende Ausleuchtung – ergriffen worden, "dennoch zeigte sich keine Verbesserung der Situation".

Mit den zwei Kameras sollen der hintere und der vordere Bereich abgedeckt werden. Eine befindet sich im Bereich westlich des Schuppens und eine an der Südwand des Schuppens. "Aus letzterem Bereich wurden bereits Straftaten gegenüber der Nachbarschaft verübt", sagte Frank.

Schilder an Laternen bei der Alten Villa weisen auf diese Maßnahme hin. Die Auswertung erfolgt laut Gänshirt "anlassbezogen". Ob die Kamera ständig in Betrieb ist oder sich bei Bewegungen einschaltet, konnte er nicht sagen. Jedenfalls werde es keine permanente Kontrolle der Aufnahmen geben. Die Behandlung der erhobenen Daten erfolge gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, erläuterte Frank. Ein unberechtigter Zugriff sei dabei ausgeschlossen. "Wir stehen deswegen derzeit im Kontakt mit dem Landesdatenschutzbeauftragten", so der stellvertretende Hauptamtsleiter.

Die Gemeinde denkt auch über Restriktionen nach. Wie diese genau aussehen sollen, sei noch nicht ganz klar, sagte Gänshirt. Für ihn ist klar, dass der Skulpturengarten weiterhin als Verbindung zugänglich sein muss. Aber eventuell könnte man den Aufenthalt dort ab einer bestimmten Uhrzeit verbieten. Rauchen und Alkoholkonsum sollen zudem untersagt werden.

Kleine Schilder weisen auf die Videoüberwachung hin.

Das Gespräch mit den Anwohnern über mögliche Maßnahmen empfand der Bürgermeister als "konstruktiv". "Als Anwohner hofft man, dass die Kameras abschreckende Wirkung haben", sagt die Frau aus der Bahnhofstraße, die sich bei der Gemeinde beschwert und mit der RNZ über die Problematik gesprochen hatte. Allerdings hätten die Kameras einen jungen Mann nicht davon abgehalten, vor wenigen Tagen seine Notdurft an einer Kunstskulptur zu verrichten.

Die betroffenen Anwohner würden auch darauf hoffen, dass die Verbotsschilder mit "Lärmen, Rauchen und Alkoholkonsum verboten" endlich helfen. "Damit es hier nicht mehr wie das letzte Jahr besonders in der warmen Zeit zur Partymeile für lärmende Jugendliche wird." Man hoffe zudem auf viel Präsenz von Ordnungsamt und Polizei.

Auch aus Sicht einer Mieterin des Wohnparks "Mozartstraße", der direkt an den Skulpturengarten angrenzt, sind die Kameras "wichtig". Sie berichtet über einen "Partyabend", an dem zwei Stühle von der Wohnparkterrasse gestohlen und zerstört worden seien. Der Respekt vor fremdem Eigentum sei leider bei diesen alkoholisierten Jugendlichen verloren gegangen. Abends würde keiner mehr im Dunkeln durch den Park gehen.

Die Videoüberwachung kann aus ihrer Sicht helfen, solche "Störenfriede" festzustellen, um weiteren Schäden vorzubeugen.