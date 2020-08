Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Bei kaum jemandem stehen die Reisepläne wohl noch so, wie sie Anfang des Jahres eigentlich aussahen. Die große Reise in die Karibik wurde vielleicht an die Ostsee verlegt und bei manch einem wird Italien gegen Balkonien eingetauscht. Und so hatte auch "Roth’s Reisen" in Leutershausen in den vergangenen Monaten mehr mit Stornierungen und Umbuchungen zu tun, als den Hirschbergern ihre Traumreise zusammenzustellen.

An der großen Wand hinter dem Schreibtisch im Reisebüro locken die farbenfrohen Kataloge mit Urlaubszielen rund um die Welt, und doch ist in diesem Sommer nichts so, wie es einmal war. Denn auch wenn einige wieder in Urlaub fahren, würde bei vielen Kunden momentan noch die Unsicherheit und Angst überwiegen, berichtet Inhaberin Silke Stegmaier von ihren Erfahrungen in den letzten Wochen. Doch zumindest sei langsam wieder eine Steigerung bei den Buchungszahlen zu verzeichnen.

Für Stegmaier, die das Reisebüro erst im Januar dieses Jahres als Inhaberin übernommen hatte, war die Corona-Krise ein tiefer Einschnitt. Denn durch die unendliche Liste an Stornierungen sei viel mehr Arbeit angefallen, ohne jedoch überhaupt etwas zu verdienen, blickt Stegmaier auf die vergangenen Monate zurück. Lange hatte sie die Hoffnung gehegt, dass das Geschäft in den Pfingstferien anlaufen könne, doch dass die Reisewarnungen erst kurz danach aufgehoben worden seien, sei schwierig zu verkraften gewesen. "Das war noch mal wie ein Schlag ins Gesicht, denn für viele sind die Pfingstferien in Baden-Württemberg schon der vorgezogene Sommerurlaub", erklärt sie.

Und doch hat sich Stegmaier eine positive Grundeinstellung bewahrt. "Wenn ich das jetzt überstehe, dann überstehe ich alles", sagt sie über diese schwere Prüfung direkt nach der Übernahme. Und einige positive Aspekte kann sie dann dennoch aus der Krise ziehen. Denn die Verbundenheit mit ihrer Stammkundschaft sei dadurch umso mehr gewachsen. Viele der Stammkunden kämen aus Hirschberg und Schriesheim. Besonders wichtig findet es Stegmaier, offen mit ihrer Kundschaft umzugehen.

Viele seien verärgert, wenn sie ihre Kosten noch nicht rückerstattet bekommen haben, doch Stegmaier hebt deutlich hervor, dass sie in diesem Fall machtlos ist und selbst darauf angewiesen ist, Rückmeldungen von den Veranstaltern und Fluggesellschaften zu bekommen. "Für mich bedeuten die vergangenen Monate deutlich mehr Arbeit und kaum Umsatz", sagt Stegmaier. Und doch sind längst nicht mehr alle der Vorstellung von Sommerurlaub in diesem Jahr abgeneigt. Für die Sommerferien gäbe es nun doch einige, die eine Reise gebucht hätten, freut sie sich über den langsamen Weg aus der Krise. Der klassische Deutschlandurlaub sei hingegen dennoch ein eher seltener Kundenwunsch, berichtet die Reiseexpertin. Sie erklärt sich das vor allem damit, dass Deutschlandreisen häufig auf eigene Faust übers Internet gebucht werden.

Bei ihren Kunden stünden aktuell vor allem Griechenland und Spanien hoch im Kurs. Und von all denen, die schon von ihrer Reise zurück sind, hat Stegmaier allerhand positives Feedback im Gepäck. "Bisher sind alle Rückkehrer begeistert und sagen, dass sie froh sind, ihren Urlaub gemacht zu haben", freut sie sich, einigen Hirschbergern in diesem Sommer nun doch die schönste Zeit des Jahres beschert zu haben. Doch bis sich für ihre Branche alles normalisiert habe, werde es wohl noch bis 2022 dauern, befürchtet sie. Denn viele Kunden hätten ihren Sommerurlaub für dieses Jahr nun auf den kommenden Sommer umgebucht, was für Stegmaier bedeutet, dass von diesen Kunden dafür im Sommer 2021 wohl kein Urlaub mehr gebucht werden wird.

Und doch strahlt sie eine positive Energie aus. Im Herbst hofft Stegmaier, ihre aktuell verkürzten Öffnungszeiten wieder aufheben und mehr und mehr zur Normalität übergehen zu können. Damit Strand und Meer die Kunden nicht mehr nur von den Katalogwänden herunter anlachen und Stegmaier wieder die Sonnenseite ihres Berufs auskosten kann: ihren Kunden die schönsten Wochen des Jahres zu bescheren.