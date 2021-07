Hirschberg-Leutershausen. (ans) Ein schrecklicher Unfall hat die Leutershausenerin Ragna Heinecke viel zu früh aus dem Leben gerissen. Beim Wanderurlaub mit ihrem Mann im Bregenzerwald (Österreich) rutschte die 57-Jährige aus und stürzte 70 Meter über felsdurchsetztes Steilgelände ab. Das langjährige Mitglied der Teamleitung der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Leutershausen und Mitbegründerin des Doppelkopfvereins "Sprücheklopfer" erlag ihren tödlichen Verletzungen.

Der Schock bei allen ihr Nahestehenden sitzt tief. In Hirschberg und darüber hinaus war sie hochgeschätzt mit ihrer freundlichen und positiven Art. Als Familienmensch durch und durch liebte sie die Geselligkeit, die sie auch bei "ihrem" Doppelkopfverein "Sprücheklopfer" lebte. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas, der dem Verein vorsteht, und Freunden hob sie den Verein 1995 aus der Taufe, war zuletzt dort als Pressewartin aktiv. Auch ihr ist es zu verdanken, dass die "Sprücheklopfer" zum größten Doppelkopfverein Süddeutschlands avancierten. Sie selbst war eine begabte Spielerin, belegte 2019 sogar bei der Deutschen Einzelmeisterschaft den zwölften Platz. Ihre Mitspieler schätzten ihre aufgeschlossene und ausgleichende Art. Sie selbst freute es, dass nahezu ihre ganze Familie im Verein aktiv ist, Sohn Daniel als Spielleiter und ihr Mann Thomas als Vorsitzender, auch ihre Mutter griff immer wieder zu den Karten.

Auch in der Katholischen Öffentlichen Bücherei war Ragna Heinecke, liebevoll "Raggi" genannt, eine wertvolle Stütze. Dort fing sie am 1. September 2002 als Teammitglied an und war zuletzt bis Anfang Juli Teil der Teamleitung. Sie kümmerte sich um die Ausleihe, gestaltete die Homepage mit und übernahm vielfältige organisatorische Aufgaben. Die Mitbegründung des KÖB-Fördervereins und der Dachbodenausbau gehörten zu ihren persönlichen Höhepunkten.

Als Ausgleich zu ihrem Bürojob als Buchhalterin betätigte sich die gelernte Industriekauffrau sportlich, machte Yoga und absolvierte zig Male das Deutsche Sportabzeichen. Außerdem reiste und wanderte sie gerne. Ihr vielfältiges Engagement verband sie auch immer eng mit ihrer Familie. Bereits im Alter von 19 Jahren lernte die am 15. August 1963 in Wolfenbüttel Geborene ihren Mann Thomas kennen, den sie 1987 heiratete. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne Tobias und Daniel hervor. Seit 1986 lebt die Familie in Leutershausen.

Mit ihr verliert die Gemeinde einen wertvollen Menschen, der vielen fehlen wird. Die Trauerfeier findet am Freitag, 30. Juli, um 13.30 Uhr, in der evangelischen Kirche Leutershausen statt.