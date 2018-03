Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Die Polizei ermittelt gegen einen 17 Jahre alten Jugendlichen, der am Samstagmorgen eine Scheibe des Edeka-Markts in Leutershausen mit einem Gullydeckel stark beschädigt haben soll. Ein Zeuge hatte kurz vor 5 Uhr einen lauten Knall gehört und drei Jugendliche aus einer Gruppe heraus Richtung OEG-Haltestelle davonrennen sehen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und kontrollierte 14 Jugendliche, die sich noch an der Haltestelle aufhielten. Darunter war ein 17-Jähriger aus Mannheim, auf den sich laut der Pressestelle des Polizeipräsidiums die weiteren Ermittlungen konzentrieren werden. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Weitere Zeugen melden sich bei der Polizei in Weinheim, Telefon 0 62 01 / 1 00 30, oder Schriesheim, Telefon 0 62 03 / 6 13 01.