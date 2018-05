Hirschberg-Leutershausen. (aste) Eigentlich ist es ein trauriger Anlass, der Karl-Heinz Öhlenschläger und Nikolaus Steinebach am Freitagvormittag ins Rathaus führt. Das "Männerquartett Bergstraße", dem die beiden lange Jahre vorstanden, ist mit diesem Tag Geschichte. Schon lange hatte einer der erfolgreichsten Chöre Hirschbergs unter Nachwuchssorgen gelitten, sodass bereits im Jahr 2010 bei einer emotionalen Mitgliederversammlung beschlossen wurde, den Sängerbetrieb einzustellen.

Als Verein blieb das Männerquartett aber weiter bestehen. Mittlerweile haben nun alle ein Alter erreicht, das eine Reaktivierung der Chortätigkeit eher unwahrscheinlich macht. Und so entschied man nun schweren Herzens, auch den Verein aufzulösen. "Wir freuen uns, dass wir in diesem kleinen, würdigen Rahmen Abschied nehmen dürfen", sagt der ehemalige Vizevorsitzende Steinebach gegenüber Bürgermeister Manuel Just.

Der fühlt sichtlich mit den beiden Vereinsvertretern, zumal er bei seinem Amtsantritt 2007 die Sänger noch "mit großer Strahlkraft" erlebt habe. Anders als der Name vermuten lässt, sangen in dem 1983 gegründeten Männerquartett mehr als 20 Sänger. Konzerte, Sängerwettbewerbe und Chorreisen führten das Ensemble bis nach Russland und die USA. Plattenaufnahmen, Radio- und Fernsehauftritte künden von der hohen Qualität der Sänger, deren Repertoire von Volksliedern, Gospels bis zu sakralen Werken und Weinliedern reichte. Großer Dank gelte ihrem "Ehrensänger" Werner Oeldorf, der das Männerquartett stets unterstützt habe, nicht nur als damaliger Bürgermeister, sondern auch als "Botschafter des qualifizierten Gesangs", so Steinebach. Wie oft habe man gedacht: "Gut, dass der Werner da ist". Spontan fallen Steinebach einige Anekdoten ein, was man alles zusammen erlebt hat. Unzählige Erinnerungen an 40 Jahre gute Kameradschaft und erfolgreiche Sängertätigkeit. Nun geht eine Ära zu Ende.

"Da ist uns wirklich viel verloren gegangen", bedauert Just, aber man könne es leider nicht erzwingen. Satzungsgemäß fällt das Vereinsvermögen bei Auflösung zurück an die Gemeinde Hirschberg. Öhlenschläger, dem zuletzt das traurige Amt des Liquidators zukam, ging auf den Bürgermeister zu, mit der Bitte, das Vereinsvermögen in Höhe von rund 2700 Euro zu gleichen Teilen den beiden Hirschberger Grundschulen für die musikalische Förderung, insbesondere unter sozialem Aspekt, zur Verfügung zu stellen. Für die beiden Rektorinnen Sabine Keuthen-Brandt (Martin-Stöhr-Grundschule) und Kyra Herrmann-Bläß (Grundschule Großsachsen) eine echte Überraschung, denn das Geheimnis, warum auch sie zum Pressetermin ins Rathaus gebeten wurden, wurde bis zum Schluss gehütet.

Und so wird aus dem weinenden Auge dann doch noch ein lachendes Auge. "Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende", bekunden beide. In Großsachsen wird das Geld in der Chor-AG für die Anschaffung von Instrumenten Verwendung finden. In Leutershausen steht bald die Verlegung des Musiksaals in andere Räume an. Bei dieser Gelegenheit soll auch hier der Bestand an Instrumenten überprüft und ergänzt werden. "So kommt das Geld allen Schülern zu Gute", verspricht Keuthen-Brandt. "Im Musiksaal haben wir mal geprobt, weißt Du noch?" Ein betretener Blick zwischen Steinebach und Öhlenschläger, noch ein letzter melancholischer Moment, dann ist es vollbracht. Kein leichter Gang für die beiden. Was ihnen aber bleibt, ist die Freude, dass ein Stück Männerquartett im musikalischen Nachwuchs weiterlebt.