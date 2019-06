Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Irgendwie bezeichnend, dass die Haustür bei Claudia Helmes in knalligem Grün erstrahlt. Die 51-Jährige wird ab 25. Juni für die Grüne Liste Hirschberg im Gemeinderat sitzen. Damit ist sie neben Leonie Mußotter eine von zwei "Neuen" in der fünfköpfigen Fraktion. Dass Helmes nun tatsächlich ins Gremium einzieht, sei gar nicht so geplant gewesen, gibt sie offen zu. "Sonst hätte ich ja beispielsweise auf Listenplatz drei kandidiert und nicht auf fünf", gibt sie offen zu.

Denn die Fachärztin für Endokrinologie und Diabetologie ist beruflich eingespannt, hat zwei Kinder und noch weitere ehrenamtliche Engagements. "Meine Gefühle, als ich erfahren habe, dass ich drin bin, waren zwiespältig." Zum einen habe sie sich sehr über das Vertrauen der Wähler gefreut, denn sie erhielt 1731 Stimmen. Zum anderen sei damit aber auch klar gewesen, dass die das Amt der Zweiten Vorsitzenden bei der Grünen Liste Hirschberg nicht mehr ausüben könne. Daher wird sie sich bei der Jahreshauptversammlung am 1. Juli nicht mehr zur Wahl stellen.

Schon bei der Gemeinderatswahl 2014 war Helmes angetreten, hatte dabei zwar nicht den Einzug geschafft, aber als beratendes Mitglied im Verwaltungsausschuss schon mal ein wenig "Gremienluft" schnuppern können. Politisches Engagement scheint ihr auch in die Wiege gelebt worden zu sein, denn ihre Mutter, mittlerweile 83, war über 30 Jahre lang im Gemeinde- und Kreisrat politisch aktiv. "Allerdings für die FDP", verrät Claudia Helmes.

Ähnlich wie bei ihr wurde ihre Mutter relativ überraschend in den Gemeinderat gewählt. "Aber das war noch ein Stück krasser, weil Leonberg bei Stuttgart um einiges größer ist als Hirschberg und sie auf einem ganz weit hinten liegenden Platz kandidiert hatte." Ihre Mutter sei immer noch politisch interessiert, habe in ihrer Heimat die Hospizarbeit mitaufgebaut und jetzt gerade erst einen Verein gegründet, der sich für den Erhalt des Schwimmbades einsetzt. Sie lebt immer noch in Leonberg, wo Claudia Helmes auch aufgewachsen ist. Für das Medizin-Studium zog sie nach Heidelberg, später mit ihrem Mann nach Wilhelmsfeld. 2002 wollten sie sich vergrößern, zumal die Anbindung und das Betreuungsangebot für Kinder dort nicht das Beste war. "Wir haben uns damals bewusst für Leutershausen entschieden", betont Helmes. Und hier fühlen sie sich wohl.

Claudia Helmes engagiert sich in der Steuerungsgruppe von "Fair Trade" und beim Runden Tisch Asyl. Gemeinsam mit Rainer Müller hatte sie in der Gemeinschaftsunterkunft des Kreises, die mittlerweile leer steht, eine ärztliche Sprechstunde für die Flüchtlinge angeboten. "Diejenigen, die in der Anschlussunterbringung wohnen, brauchen diese Art von Hilfe nicht mehr, weil sie nun wissen, wohin sie gehen müssen", sagt Helmes.

Gleichwohl ist ihr die Integration und das Engagement dafür weiterhin wichtig. Migranten machen auch einen großen Teil der Patienten in der Praxis in Ludwigshafen aus, in der sie arbeitet.

Ein bedeutsamer Ausgleich für sie ist die Musik. "Da kann ich richtig abschalten", sagt Helmes. Sie wählte Musik als Leistungskurs am Gymnasium, spielte im Heidelberger VHS- und im Uni-Orchester Geige. In Letzterem lernte sie übrigens ihren Mann kennen und lieben. "Und nicht im Studium", erzählt sie schmunzelnd. Was nicht ganz ausgeschlossen gewesen wäre, ist er doch ebenfalls Arzt. Mit ihm und Freunden macht Helmes gern zu Hause Musik. Bereits mit sechs Jahren hat sie mit dem Geigespielen begonnen.

Die Leutershausenerin singt außerdem Tenor im Chor "Continuo" und tritt noch ab und an mit einem Chor in ihrer Heimat auf. Außerdem reist und kocht sie sehr gern. Und macht sich natürlich Gedanken über ihre künftige Gemeinderatsarbeit. Dass es nicht mehr Frauen in das Gremium geschafft haben, bedauert sie. Auch von anderen Parteien. Hier wünscht sie sich für ihre Arbeit, "dass Parteigrenzen keine Rolle spielen, sondern es um die Sache geht". Auf die Fahne geschrieben hat sie sich neben Sozialem und Klimaschutz auch das Thema "Wohnen", um das sie sich verstärkt im Wahlkampf gekümmert hat.

Generell setzt sich die GLH für Innenverdichtung ein, was auch Helmes befürwortet. Allerdings glaubt sie persönlich, dass man nicht um ein kleines Neubaugebiet herumkommt, wenn man Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum anbieten will. "Das muss dann natürlich streng gesteuert werden", betont Helmes. Jetzt ist sie erst mal gespannt auf ihre erste Gemeinderatssitzung, in der gleich ein Nachtragshaushalt Thema ist. "Das dürfte interessant werden", meint Helmes.