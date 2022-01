Hirschberg-Leutershausen. (nip) Die 1960 vom gebürtigen Litauer George Maciunas begründete Kunstrichtung "Fluxus" war zunächst ein Affront gegen die herkömmliche Museumskunst – eine ihrer herausragenden Vertreterinnen ist die Avantgardekünstlerin Mary Bauermeister. In ihrem Kölner Atelier traf sich die Szene: Künstler, Philosophen und Anarchisten schufen hier neue künstlerische Formen und Identitäten als Kontrast zur elitären Hochkunst. Hier, in der Lintgasse 28, entstand die Prä-Fluxus-Bewegung in einer Atmosphäre, die offen war für Neues und dem Althergebrachten höchst kritisch gegenüberstand. "Wir wollten politisch etwas in Bewegung bringen", sagt Mary Bauermeister in dem Dokumentarfilm "Eins und eins ist drei" von Carmen Belaschk, der 2021 in nicht allzu vielen Kinos startete.

Am Sonntagvormittag zeigte ihn der Förderkreis Olympia-Kino in Kooperation mit dem Kulturförderverein. "Es ist schön, dass es so voll ist, das hätten wir kaum erwartet bei diesem Film", sagte eingangs Förderkreis-Vorsitzende Wiebke Dau-Schmidt. Und fügte an, das liege vielleicht auch am Referenten: Karlheinz Treiber sei ja durchaus für seine informativen und kurzweiligen Vorträge bekannt.

Treiber, Künstler, Kunstpädagoge und Kunsthistoriker, enttäuschte auch diesmal nicht. Seine Eieruhr hatte er auf 25 Minuten gestellt, die wie im Flug vergingen. "Fluxus ist ein weitläufiges Thema", sagte er und kündigte glücklicherweise einen längeren Vortrag im kommenden Frühjahr an. Er streifte die Anfänge der Bewegung, die nach dem Dadaismus zum zweiten Mal satirisch, provozierend und politisch anarchistisch auf maßgebliche Weise gegen vorherrschende Systeme rebellierte und benannte herausragende Köpfe wie Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik und Yoko Ono. Tragisch in gewisser Weise, dass Avantgarde- und Aktionskünstler nicht selten später genau von dem System, das sie im Prinzip ablehnten, vereinnahmt und kommerziell verwertet wurden. "Das wollten die Künstler eigentlich nicht", schilderte Treiber.

Obwohl Bauermeister im Film keinen Hehl daraus macht, dass Kunst bei ihr immer an erster Stelle stand – schon allein deswegen, weil sie damit ihre vier Kinder ernähren musste und auch konnte. Die 1934 in Frankfurt am Main geborene Künstlerin und Gartengestalterin führte ein bewegtes Leben, längere Zeit im Schatten ihres berühmten Mannes, des Avantgardemusikers Karlheinz Stockhausen. Mit ihm und dessen Frau Doris lebte Bauermeister einige Zeit in einer Dreierbeziehung, bis die beiden Frauen entschieden, so könne es nicht weitergehen. Stockhausen ließ sich scheiden und heiratete Mary, hatte aber offenbar weitere zahlreiche Affären. Die Ehe hielt nicht. Stockhausens Besitzanspruch wird im Film angesprochen; einer von Bauermeisters New Yorker Kunstsammlern hält es für die Tragödie ihres Lebens, dass sie nicht in Amerika blieb, wo sie wie eine "Göttin" verehrt wurde, sondern Stockhausen zurück nach Europa folgte.

Belaschks Dokumentarfilm nimmt sich Zeit für seine Protagonistin, streift durch ihr Atelier in Rösrath, durch Haus und Garten. Die Musik zum Film hat Simon Stockhausen komponiert, der gemeinsame Sohn mit dem ersten Ehemann, dem Väter zweier weiterer Kinder folgten. Ein feinsinniger Film, der auch die Brüche in Bauermeisters Charakter einfängt, Sohn Simon und andere Wegbegleiter zu Wort kommen lässt. Ein Film, der sich lohnt als Hommage an eine große Künstlerin und Wegbereiterin – auch wenn manche Aspekte aus Bauermeisters Kindheit, Jugend und frühem Schaffen zu kurz kommen.