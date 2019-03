Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Das ist neu bei der diesjährigen Frühlingsreihe des beliebten Schlemmerkinos: Erstmals unterhält die Freddy Wonder Combo die Gäste mit einem Programm ganz auf Deutsch, eigens einstudiert für diesen Anlass. Passend zum Film "Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon", ein eigenwilliges Roadmovie aus 2018 von Regisseurs Florian Gallenberger nach einem Roman von Jockel Tschiersch.

Als Gerichtsvollzieher ist der Kabarettist und Autor in einer Nebenrolle zu sehen. Mit dabei sind unter anderem ein großartig aufspielender Elmar Wepper als kauziger, vor der Pleite stehender Gärtner Schorsch, die bezaubernde Emma Bading als schräge Philomena nebst weiterer sehr gut besetzter Rollen. "Ein toller Film, absolut sehenswert", sagte ein Besucher beim Abspann.

Schluss war da noch nicht ganz: Das Dessert aus dem Café Erdmann, bestehend aus Nougat-Topfen mit Vanillesoße und Himbeer-Aprikosen-Sorbet auf Mandelkruste krönte den gelungenen Auftakt der kulinarisch-cineastischen Reihe im kuschligen Olympia-Kino, dem bewährten Kooperationspartner der Schlemmerkino-Macher.

Bevor es ins Warme nach drinnen ging, spielten Freddy Wonder und seine Jungs am Eingang den Gästen Wärme ins Herz. Gut, der "Schneewalzer" war eine kleine Reminiszenz an die Kälte. Doch schon bei "Sugar, Sugar Baby" als Hommage an den gerade 80 Jahre alt gewordenen Peter Kraus schaukelten die Gäste gerne mit.

Nach einem Gläschen "Schlemmerkino-Brause" und dem "Pilz-Appetit-Häppchen", gingen die Besucher ins Kino, um sich erwartungsvoll auf ihrem Platz niederzulassen. Bewaffnet mit Holztablett und einem Glas Weißwein Cuvee vom Weingut Teutsch, dem nach der Vorspeise "Obazda mit Schwarzbrot" von Feinkost Wetzel noch ein Spätburgunder folgte, ging’s zunächst musikalisch weiter. Mit Songs von Udo Lindenberg, Rio Reiser, Joachim Witt, Andreas Bourani, Bill Ramsey und den Comedian Harmonists. "Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück", ein Evergreen und Filmsong aus dem Jahr 1932, hätte als Überschrift für diesen Abend auch gut gepasst: Als Konditorkünstler Klaus Erdmann am Ende fragte, ob es allen gefallen und auch geschmeckt habe, scholl ihm ein veritables "Ja" entgegen. 130 Schlemmerkino-Freunde fühlten sich pudelwohl und bestens betreut. Das flinke und eingespielte Service-Team tischte so hurtig auf, wie es auch wieder abräumte.

"Ich bin so gespannt auf das lackierte Schwein", freute sich ein "Neuling" im Schlemmerkino auf den Hauptgang. Ganz treffend war seine Beschreibung nicht. Aus dem Hotel "Krone" kam ein appetitlich "geschmortes Schwein mit Malzlack, Breznkuchen und mariniertes Kraut", als vegetarische Variante mit Pilzsoufflé und Spinatsalat. Köstlich waren beide Angebote.

Es waren vergnügliche Stunden, in denen alles passte: Beim "Goldenen Reiter" ging Bassist Gigu Neutsch ab wie Schmidts Katze. Wobei auch Saxophonist Kai Häfner, Großmeister Freddy Wonder selbst sowie Keyboarder Markus Schramberger immer wieder ihre "Wondervoices" unter Beweis stellten. Und so munteren Quatschliedern wie "Schnucki, ach Schnucki", einst von André Heller berühmt gemacht, die Ehre gaben.

Info: Für Kurzentschlossene eine erfreuliche Botschaft: Weil sich ein Gast im Tag geirrt hat, gibt es für heute Abend noch wenige Restkarten telefonisch über die Hotline von Reservix: 0 18 05/ 70 07 33 oder unter www.reservix.de/vorverkaufsstellen. Ansonsten ist die bis zum 4. April laufende Frühjahrsreihe des Schlemmerkinos ausverkauft.