Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Leutershausen. Die Heisemer Gemeindefastnacht kommt in die Wechseljahre und verjüngt sich dabei. Wie bereits berichtet, kommt es bei der 41. Sitzung im Martinssaal zum Präsidentenwechsel. Franz Götz, der 2019 sein närrisches 22. Dienstjubiläum als Präsident feierte, übergibt am Samstag den Stab an Simon Kolb. Das fällt ihm mit Anfang 60 nicht leicht, aber im Grunde hat er auch seine zahlreichen anderen Ehrenämter zu einem Zeitpunkt abgegeben, als es ihm noch schwerfiel. So viel zum Thema: Aufhören, wenn’s am schönsten ist.

Mit Simon Kolb hat Franz Götz jedenfalls den idealen Nachfolger gefunden und ihn vor einigen Wochen einfach gefragt: "Simon, hosch Luschd?" Der scheidende Präsident sagt: "Zwischen uns stimmt die Chemie." Als Büttenredner wird er in der Gemeindefastnacht natürlich weiterhin aktiv sein und wie alle Jahre wieder seine "Redd" auf den letzten Drücker schreiben. Als Praktikant in einem Handwerksbetrieb hat Franz Götz das Publikum in den vergangenen Jahren immer wieder begeistert.

Jetzt hat er sich vorgenommen, einem Friseur über die Schulter zu schauen und haarklein in Versform darüber zu berichten. Sich auf etwas seinen Reim zu machen, liegt Franz Götz einfach.

Der 43-jährige Simon Kolb, der beruflich in der IT-Branche tätig ist, redet lieber, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Seit 2007 tritt er bei der Gemeindefastnacht als "Poschde Lui" auf. Diese Figur hat mit dem Postboten Paul Post – er hieß wirklich so! – ein leibhaftiges Vorbild. Simon Kolb schreibt seine Büttenreden genauso kurz vor knapp wie Franz Götz und hatte mit seinem 2006 verstorbenen Vater Edwin wiederum ein großes Vorbild. Dieser schrieb als "Jean vun Hause" in Leutershausen Fastnachtsgeschichte, Simon war ab 2002 für fünf Jahre in der Bütt sein "Bub".

Danach hat Simon Kolb Büttenreden zu allen möglichen Themen verfasst, die er in Mundart vortrug. Die Reden sind wie schon jene von seinem Vater stets der krönende Abschluss bei der Gemeindefastnacht. "Ich freu’ mich immer drauf, wenn er mit seinem Postwägele in den Saal kommt", so der scheidende Sitzungspräsident Franz Götz. Derweil sind er und Kolb sich einig: Man muss für eine Büttenrede eigentlich gar nichts erfinden, sondern einfach nur beobachten, was im Alltag alles passiert. So kann man Stoff sammeln und zu Papier bringen.

Simon Kolb ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Seine Frau Nina muss immer wieder damit rechnen, dass sie in einer Büttenrede vorkommt und ihr Mann in diesem Fall doch einiges dazugedichtet hat.

Der vierjährige Sohn Phil scheint schon jetzt in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. So griff er schon mal zum Mikrofon, als es in einem Gottesdienst darum ging, die Fürbitten vorzutragen. Nachdem er dann doch vergaß, was er sagen wollte, fiel ihm alles wieder ein, nachdem ihm der Vater das Stichwort zugerufen hatte.

Auch Franz Götz ging einst in die Lehre: Er übernahm sein Amt als Sitzungspräsident im "Fünferrat" der Gemeindefastnacht von Alfons Holzmann. Er gab zum Amtsantritt die Anweisung, wie man bei einer Sitzung eine Rakete steigen lässt. Die eine oder andere dürfte den beiden Fastnachtern am Samstag auch gewiss sein.