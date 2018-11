Hirschberg-Leutershausen. (ans) Kaum waren sie da, schon waren sie wieder weg: Um den Anwohnern eines Hauses in der Hauptstraße in Leutershausen die Ein- und Ausfahrt zu gewährleisten, hat die Gemeinde am Dienstag auf dem Gehweg des gegenüberliegenden Anwesens in der Hauptstraße 56 sogenannte "Bischofsmützen" angebracht. Diese sind eine Art "Sichtzeichen", die ein Parken an einer bestimmten Stelle verhindern sollen. Solche "Bischofsmützen" sind bereits an anderen Stellen in der Hauptstraße angebracht, so zum Beispiel an der Ecke Raiffeisenstraße.

Unbekannte haben dann zwischen Dienstag, 6. November, 12 Uhr, und Mittwoch, 7. November, 9 Uhr, diese "Bischofsmützen" entfernt und damit Gemeindeeigentum entwendet. Wie die Gemeinde Hirschberg in einer Pressemitteilung schreibt, hat sie den Diebstahl bereits angezeigt. Auch wenn der Sachschaden gering ist - laut Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt sind es 25 Euro pro "Mütze" -, setzt die Kommune eine Belohnung von 300 Euro aus für Hinweise, die zur Aufklärung des Vergehens dienen: "Die Gemeinde kann einen solchen Fall von Selbstjustiz nicht tolerieren", heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Gänshirt geht davon aus, dass die Unbekannten die "Bischofsmützen" abgeschraubt haben. Beschwerden über die Installation habe es nicht gegeben: "Sie waren ja auch nur ganz kurz da", sagt der Hauptamtsleiter. Inzwischen hat die Gemeinde die Sichtzeichen wieder gesetzt.

Hinweise sollten an das Bürgermeisteramt in der Großsachsener Straße 14 gehen oder telefonisch an den Leiter des Bauamtes, Rolf Pflästerer, Telefon 06201/598-10.