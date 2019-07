Rund um die Markthalle waren am Sonntag faszinierende Oldtimer zu sehen, manche von ihnen sogar über 80 Jahre alt. Einige gibt es nur noch in geringer Stückzahl. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (ze) Bei der 12. Oldtimershow rund um die Markthalle in Leutershausen am Sonntag war eigentlich alles wie immer: Die Stadtkapelle Ladenburg sorgte für die musikalische Unterhaltung, die Mitglieder des Oldtimerclubs Leutershausen wiesen den Fahrern der automobilen Schätze ihre Standplätze zu und die zahlreichen Gäste bewunderten die Modelle von Fiat, BMW oder Mercedes aus der automobilen Vergangenheit.

Einen gravierenden Unterschied zu den elf Oldtimershows zuvor gab es allerdings. Denn Hirschbergs ehemaliger Bürgermeister Manuel Just, der heutige Oberbürgermeister von Weinheim, wurde nicht mehr von zu Hause mit einem besonderen Oldtimer abgeholt, um die Show zu eröffnen. "Da wir derzeit keinen Bürgermeister haben", erläuterte der Vorsitzende des Oldtimerclubs, Klaus Peekel, den Gästen und griff selbst zum Mikrofon. "Esst und trinkt, damit die Kasse voll wird", forderte er die zahlreichen Gäste auf. Die ließen sich das nicht zweimal sagen – und so füllten sich die Plätze an den Tischen unter dem Markthallendach rasch.

Zu bestaunen gab es dabei so manches unbekanntes oder in Vergessenheit geratenes Fahrzeug. Ein Hingucker war sicherlich der rote Opel GT von Peter Hartmann von der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal bei Lindenfels. Schnittig sieht er aus, der Sportwagen aus dem Jahr 1971. "Mit 90 PS hat er die damals übliche Motorisierung", erklärte Hartmann, der erstmals mit seinem Oldtimer in Leutershausen zu Gast war. Mit seinem Opel GT fährt er aber auch zu Oldtimertreffen nach Belgien oder in die Niederlande.

Ebenfalls aus diesem Zeitraum der Automobilgeschichte waren die verschiedenen BMW 1600, die beim Olympia-Kino parkten. Doch neben dem BMW-Cabrio Typ 326 aus dem Jahr 1937 verblassten sie etwas. Dieses Cabrio ist auch etwas Besonderes: "Mir sind nur noch drei Exemplare in Deutschland bekannt", betonte dessen Besitzer Dieter Mayer aus Laudenbach. > mehr Fotos unter www.rnz.de/fotos