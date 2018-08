Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Im Laufe der Jahrhunderte war die Schulbildung einem ständigen Wechsel unterworfen. Davon wird beim Ortsrundgang durch Leutershausen gleich an mehreren Stationen berichtet. Das wohl älteste Schulhaus im Ort stand an der Kreuzung Vordergasse/Am Lindenbrunnen/Obergasse (Station 11). Hier war seit 1700 die katholische Schule untergebracht.

1819 wurde diese Schule in ein Gebäude in der Vordergasse verlegt. 1906 errichtete der Katholische Kirchenfonds anstelle des Schulhauses "Am Lindenbrunnen" das heutige Gebäude als Schwesternhaus. Die "Niederbronner Schwestern", ein Frauenorden der katholischen Kirche, betrieben hier einen Kindergarten und eine Nähstube, in der Mädchen nach der Schule das Nähen und Stricken erlernten.

1969 übernahm die politische Gemeinde das ehemalige Katholische Schwesternhaus zur Vergrößerung des benachbarten alten Rathauses. Den Verkaufserlös nutzte die katholische Kirchengemeinde Leutershausen, um das heutige Gemeindehaus St. Martin in der Fenchelstraße zu bauen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es noch eine jüdische Elementarschule. Foto: Kreutzer

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Schulen noch nach Konfessionen und Religionen getrennt. Daher gab es in Leutershausen ebenso eine evangelische Schule sowie eine jüdische Elementarschule (Station 7). Das änderte sich ab dem Jahr 1870. Zunächst wurde am Landwehrhagener Platz (Station 8) ein neues Schulgebäude für die beiden christlichen Konfessionen errichtet.

Die Klassen waren aber immer noch nach den Konfessionen getrennt und hatten ihre eigenen Lehrer. 1876 führte das Land Baden die gemischtkonfessionelle Schule ein, wodurch die Klassen zusammengelegt wurden. Ein Jahr später kamen auch die jüdischen Kinder dazu.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Zahl der Einwohner Leutershausens durch den Zuzug von Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten stark an. Die Schule am Landwehrhagener Platz wurde zu klein für die entsprechend gewachsene Zahl an Kindern.

Das Schulgebäude, das 1970 für Kinder beider christlicher Konfessionen gebaut wurde, steht nicht mehr. Nur der Brunnen blieb übrig. Foto: Kreutzer

Daher wurde 1953 zusätzlich die Schillerschule in der Hölderlinstraße errichtet. Bis 1972 wurden die Schulgebäude am Landwehrhagener Platz und in der Hölderlinstraße gemeinsam genutzt. Das änderte sich mit der Errichtung der Martin-Stöhr-Schule, die 1972 eingeweiht wurde.

Das alte Schulgebäude am Landwehrhagener Platz wurde ein Jahr später abgerissen, nur der Brunnen, der einstmals am Schulgebäude stand, ist übrig geblieben.