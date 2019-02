Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Der Vorsitzende des Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen, Jürgen Gustke, hat sich mit seinen Mitgliedern und Freunden auch dem Erhalt der Muttersprache gewidmet. So wird seit 1986 alles an Geschichten und Bolzen notiert, die übers Jahr passieren und letztlich bei der "Kerweredd" vorgetragen werden. 1986 umtrieb die Bürger die Verkehrsberuhigung, die auch Thema der "Redd" war. Aus Anlass des "Tags der Muttersprache" greift die RNZ dies "uff Heisemerisch" auf:

Midde der 1980er Johrn, do hot’s in da Gemeind bloos oh Thema gewe, nämlisch die Vakersberuhischung. Do hot die Gemeind Beem geplanzt, wu se eigentlich gar net hieg’ehrt hewe, un doo hewe se a in Haufe Blummekiwwl üweraal uffstellt. E Drama war des in da Voddergass in Hause. Do sin fascht üwer Nacht net bloos die Kiwwl hieg’stellt worn, sondern ma hot do a mit Blaschterstoo so neimodische Schwelle - Hubbl - in die Strooß neigemacht.

Ooner scheener als da anner. Des ware im Heisemer Volksmund die neie Vakersberuhischungshubbel. Awer fun wege Beruhischung! Fa die Kinner e Morts Gaudi, denn die sin mit ehre Kettcars un Fahrräder fun da Owergass ab die Vordergass nunnerg’saust. Wie frieher wanns viel Schnee kat hot mim Schlidde.

Ah Modoradfahrer hewe ehr Vagniege katt, denn korz vor ohm fun denne sechs Schwelle, hewe die de Gang runnerg’schalte - unner dem Moddo: Mol sehe, wer am weidschde uff denne Heisemer Sprungschanze fliege kann. G’freut hot sich a so mancha Audofahrer, der mit Karacho die Strooß nunnagefahre isch. Denn jeder wollt emool so rischtisch dorchgeschüttelt wern.

Domols hot’s noch Bauern gewe, die mim vollgeladene Stroh- un Heuwarre die Voddergass befahre musste un jedes Mol a Heu verlore hewe. Do hewe die Leit schun gewad druff, denn fascht jeder hot irgendwo in Hasestall kat un konnt des, was do runnergefalle war, ganz gut gebrauche. Dem Bletzers Fritz sein Schnorres hot sich jedes Mol hochggstellt, wann der do mit seim Bulldogg driwer g’fahre isch.

Als die Ketsche (Katrin) fum Borgweg mim Fahrrad ohgeschosse kumme isch un grad zum grouße Sprung üwer de erscht Schwell korz vor der kadollisch Kersch ansetze wollt, hot die er Schlappgosch uffgemacht, um Luft eizuatme, dabei isch doch dere er Gebiss rausg’floche. Danoch hot am Milchheisel un an de Stammdische in de Wertschafte die Volksseel ganz schee gekocht. Noch 14 Daag ware die vakersberuischende Maßnohme mit denne Schwelle wiar weggemacht worn. Im Ort hot ma gerädselt, wer des alles wohl vaohlosst hot.

Am Stammdisch in da "Kroon" dienschdaagsmittags brachte es ooner fun de äldeschte Gemeinderäd uff de Nenner: "Isch kanns eisch saare: Des war wiar emool da ,Schwellewerner’ (der damalige Bürgermeister Werner Oeldorf)."