Der Pfarrer i.R. Hans Behrendt (l.) führt am Freitag in die von Karl-Heinz Treiber kuratierte Ausstellung ein. Die Pressewartin des Kulturfördervereins, Dagmar Burisch (2.v.r.), und die ausstellende Künstlerin Renate Barth freuen sich auf viele Besucher. Foto: Dorn

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Nachdem es langsam Gestalt annimmt, merke ich, dass ich recht hatte", sagt Karl-Heinz Treiber und blickt versonnen auf die sich allmählich füllenden Wände der Rathaus-Galerie. Mehr als 150 Arbeiten in den unterschiedlichsten Techniken, erschaffen von 40 allesamt hochkarätigen Künstlern, lagen bis vor Kurzem noch scheinbar unvereinbar vor ihm auf dem Boden. Verbunden allein durch ihr Motiv: "Das Antlitz des Menschen".

So lautet auch der Titel der neuen Ausstellung des Kulturfördervereins, die ab dem kommenden Freitag in der Rathaus-Galerie zu sehen ist. Der Vorsitzende des Kulturfördervereins persönlich hat sie kuratiert, und "persönlich" ist diese Ausstellung auch im wahrsten Sinne des Wortes. Zu sehen sind Arbeiten von Künstlern, die Treiber die letzten 30 Jahre begleitet haben. "Es sind Kunstwerke, die sich in meinem Herzen eingebrannt haben", sagt er. Bilder von Menschen, die ihm nahegegangen sind.

"Jeder dieser Künstler würde eine ganze Ausstellung füllen", sagt Treiber. Aber entschieden hat er sich jeweils für "das eine Bild, das alles sagt". All die Bilder in seinem Kopf an einem Ort zu vereinen, sie wie eine Partitur zusammenklingen zu lassen, das war für ihn eine schon lange gehegte Herzensangelegenheit. Trotz klangvoller Namen treten die einzelnen Künstlerpersönlichkeiten hinter ihrem Werk zurück, werden Teil eines Nachdenkens über das Wesen des Menschen. Die Lebensphasen zwischen Geburt und Tod mit ihren menschlichen und sozialen Konflikten sind das Grundthema der Ausstellung.

Mit textilen Collagen, Radierungen und Malerei thematisieren Petra Lindenmeyer, Heinrich Vogeler und Walter Ebert Geburt und Kindheit. Die erst 15-jährige Lea Boxheimer huldigt mit feinen Bleistiftzeichnungen dem Ideal ihrer eigenen Generation, während Fotografin Renate Barth ein fremdes Mädchen in Rajastan mit gleicher Anmut zeigt wie ihre gerade brustamputierte 90-jährige Mutter.

Alterswürde und kecke Spitzbübigkeit strahlen die Radierungen von Jürgen Schlotter aus. Rebekka Brunke verbindet in filigranen Kohlezeichnungen das jugendliche Porträt eines Menschen mit demselben im Alter, so wie auch die Gipsbüsten von Gabriele Köhler die Lebensphasen symbolisieren. Das oft verklärte weibliche Schönheitsideal kommt vielfältig daher: als Jugendstilfigur von Auguste Moreau, als wuchtige Granitfigur von Knut Hünecke, scheu in den Keramiken von Mechthild Wallrath-Karcher, vom Leben gezeichnet in der Gipsplastik von Thomas Duttenhöfer, als Urmutter in der Malerei von Ingrid Flora oder als vamphafte "Flamme" bei Elvira Bach.

Auch das Modell "Lena" steht im Fokus unterschiedlicher Betrachtungsweisen. Digital verfremdet von Hein Albig, humorvoll im Ort inszeniert von Willi Hölzel, in frischen Farben auf Leinwand gebannt von Margarete Stern oder in sprödem Gelände arrangiert in den Schwarz-Weiß-Fotografien von Dorothea Burkhardt. Unvergessen sind Elke Geigers mit der Hasselblad-Kamera eingefangene Eindrücke des Menschen.

Bislang nie gezeigte Leihgaben sind die gezeichneten Großstadtstudien von Karl Hubbuch. Mit kleinformatigen Kopfstudien, filigranen Skulpturen und Postkartenillustrationen mit poetischen Sinnsprüchen nähern sich Rita Rössling und Stefan Umhey ihren Zeitgenossen auf humorvolle Weise. Dass das Reflektieren über das eigene Werden und Vergehen selbst Sarkasmus nicht scheut, zeigt Willi Hölzel. Zu sehen ist außerdem eine Rarität aus der Sammlung der Rathaus-Galerie: eine Radierung aus dem Frühwerk von Käthe Kollwitz.

Info: Die Vernissage findet am Freitag, 15. März, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses statt. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Manuel Just wird Pfarrer in Ruhe Hans Behrendt in die Ausstellung einführen. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage vom Pianisten Peer Findeisen. Im Rahmenprogramm gibt es am Freitag, 12. April, um 19 Uhr eine Führung durch die Ausstellung. Direkt im Anschluss hält Karl-Heinz Treiber um 20 Uhr im Bürgersaal einen Bildvortrag über die "Selbstdarstellung und Verwandlung im Werk der amerikanischen Fotografin Cindy Sherman". Die Finissage ist am Sonntag, 28. April, um 11 Uhr. Bis dahin sind die Arbeiten zu den Rathaus-Öffnungszeiten zu sehen.