Nur zwei Dächer mit Begrünung hat die BI im Gewerbegebiet ausgemacht. 4,6 Hektar an Dachfläche sollten eigentlich begrünt sein, hieß es in der Veranstaltung am Freitag. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Nachdem zuletzt viel über die Finanzen diskutiert wurde, wenn es um die Erweiterung des Hirschberger Gewerbeparks ging, stellte am Freitag die Bürgerinitiative "Bürgerbegehren Hirschberg" andere Aspekte in den Vordergrund einer Online-Veranstaltung. Dazu hatte man vier Referenten, darunter Pfarrer Friedel Goetz von der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen, zu Kurzreferaten eingeladen.

Den Anfang machte Arnulf Tröscher vom Verein "Landerlebnis Weinheim" der zugleich Vertrauensperson für das Bürgerbegehren ist. Er blickte zurück auf die Anfänge des heutigen Gewerbegebiets vor rund 20 Jahren. "Auch damals musste der ökologische Wert der Fläche ermittelt und ausgeglichen werden", berichtete er. Ackerboden wurde mit elf Ökopunkten pro Quadratmeter berechnet, Feldgehölze erhielten 56 Ökopunkte.

Zum Ausgleich war unter anderem geplant, die Flachdächer der Gebäude in dem Gewerbegebiet zu begrünen. "Ein Hektar begrünte Dachfläche bringt 19 Ökopunkte, damit ist die Dachbegrünung etwa 1,7 mal wertvoller als Ackerboden", wunderte sich Tröscher über diese Bewertung. 4,6 Hektar an Dachfläche sollten daher begrünt werden, doch Tröscher konnte aktuell nur zwei Dächer mit Begrünung im Gewerbegebiet ausmachen. "Es fehlen massiv Ökopunkte", stellte er fest und kritisierte ebenso das System der Ökopunkte, da dieses nicht den schonenden Umgang mit dem Boden fördere, sondern das Bauen auf der grünen Wiese.

Die von der im Hirschberger Gewerbegebiet ansässigen Firma Rifcon vorgestellten Möglichkeiten, ein Gewerbegebiet ökologisch zu gestalten, nahm daraufhin Joachim Thomas vom Verein "Zukunftsforum Natur & Umwelt Ortenau" unter die Lupe. Dazu hatte er sich ein Gutachten der Firma Rifcon zur Erweiterung des Gewerbegebiets "Entenfang" in der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard angeschaut.

Darin schlug Rifcon vor, einen "ökologischen Parkplatz" in dem Gewerbegebiet zum Ausgleich für die bebaute Fläche zu errichten. Auf diesem Parkplatz sollten Möglichkeiten geschaffen werden, damit sich Haubenlerche, Zauneidechse und Blauflügelige Ödlandschrecke ansiedeln können. Alle drei Arten sind besonders geschützt. So gebe es etwa von der Haubenlerche nur etwa 70 Brutpaare in Baden-Württemberg, wusste Thomas. "Das sind die drei billigsten Arten, die es gibt", kritisierte er allerdings diese Vorgehensweise. Denn um diese Arten anzusiedeln, seien keine besonderen Vorkehrungen notwendig. "Die leben auf Ödland", beschrieb Thomas deren Lebensraum. Trotzdem würde dieser "ökologische Parkplatz" massiv Ökopunkte einbringen, so viele, dass noch ein weiteres Gewerbegebiet damit ausgeglichen werden könnte.

Peter Huber, ebenfalls vom Verein "Zukunftsforum Natur & Umwelt Ortenau", kritisierte nicht nur das System der Ökopunkte, das er als "ökologischen Ablasshandel" bezeichnete. Er verwies zudem darauf, dass durch den Verlust von Ackerflächen in Deutschland weniger Lebensmittel angebaut werden können. Deshalb müssten diese importiert werden. "Dadurch verlagern wir die Probleme nach draußen", erläuterte er. So werde etwa in den Ländern der Dritten Welt kostbarer Regenwald gerodet, um Anbauflächen zu gewinnen.

"Ich bin nicht hier, um Parteipolitik zu betreiben", machte Pfarrer Friedel Goetz zu Beginn seines Vortrags deutlich und betonte, das er diesen auch an anderer Stelle halten würde. "Es geht um den Umgang mit der Erde als Christ", erklärte er und ging auf den bekannten Bibelspruch "Macht euch die Erde untertan" ein. Als dieser Satz entstand, sei diese Haltung unverzichtbar gewesen, so Friedel Goetz, denn vor einigen Tausend Jahren musste der Ackerboden der Natur abgewonnen werden. Heute sei dies aber anders, und so gehe es nun darum, die Welt zu bewahren, für uns und unsere Nachkommen. Deshalb sei ein ökologisches Bewusstsein notwendig, damit der Mensch nicht sich selbst und die Natur zerstöre.