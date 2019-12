Hirschberg. (ans) Neue Leiterin des Hirschberger Hauptamtes wird Kämmerin Anna Dorothea Richter (37). Das teilte das Bürgermeisteramt am Montag mit. „Ich freue mich sehr“, sagte Richter der RNZ. Sie hätte sich fachlich weiterentwickeln wollen, und das breite Themenspektrum, mit dem das Hauptamt befasst ist, reize sie. Der Gemeinderat hat in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am 26. November über die Besetzung der Stelle entschieden. Sie ist seit 20. August vakant, da der bisherige Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt an diesem Tag sein Amt als Bürgermeister antrat.

„Richter konnte im Personalauswahlverfahren die Gemeinderäte von ihrer Bewerbung überzeugen“, so die Verwaltung. Sie hatte 19 Bewerbungen erhalten. Mit Richter werde „eine anerkannte Führungspersönlichkeit“ die Leitung des Hauptamtes zum nächstmöglichen Zeitpunkt übernehmen. Nun braucht die Gemeinde einen neuen Kämmerer. Den Haushalt 2020 wird Richter auf jeden Fall noch bis zur Verabschiedung begleiten.