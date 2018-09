Von Christina Schäfer

Hirschberg. Die Begeisterung sprüht aus den Augen von Joachim Vosloh, wenn er von seinem Hobby erzählt. Wobei der Begriff "Hobby" viel zu tief angesetzt ist. Auf die Frage, ob er mit Leib und Seele Feuerwehrmann sei, kommt die Antwort kurz und knackig: "Is’ so!" Vosloh ist 30 Jahre alt. Und seit 20 Jahren in der Wehr. Wenn es auch erst Hemsbach war, die den Jungen in die Jugendfeuerwehr aufnahm. Hemsbach? "Ich bin dort aufgewachsen", lacht Vosloh. Auf seinen zehnten Geburtstag habe er damals regelrecht hingefiebert. Zehn Jahre, das ist das Mindestalter für den Einstieg.

Der Übergang in den aktiven Dienst mit 18 Jahren war nahtlos für den Betriebswirt, der bei einem Unternehmen in Mannheim arbeitet. "Deswegen bin ich dann leider auch nicht so schnell vor Ort, wenn der Alarm geht." Im Grunde muss er gar nicht erst losfahren. Dabei juckt es Vosloh, den Mann aus der Einsatzabteilung, in den Fingern. Denn die Begeisterung hat in 20 Jahren nicht nach-gelassen: "Das Adrenalin, das ist immer noch da."

Aktuell hat er die Ausbildungen bis zum Truppführer durchlaufen, absolvierte jüngst die zum Feuerwehrsanitäter. "Anderen zu helfen, das ist für mich die Motivation", erklärt er seinen Einsatz. Schließlich wolle er doch auch, dass man ihm helfe, wenn die Situation es verlangt. Anderen helfen - das hat Vosloh schon oft getan. Nicht jeder Einsatz bleibt im Gedächtnis. Einige ganz bestimmt. Der erste schwere Unfall auf der A 5, die erste Bergung einer Person aus dem Autowrack. Vosloh wird zurückhaltender in seinem Erzählen. "Das war einprägsam", erinnert er sich.

Bei der Verarbeitung des Szenarios helfe das Gespräch mit den Kameraden. "Aber letztlich muss jeder seinen eigenen Weg des Umgangs finden", sagt der 30-Jährige. Die immer wieder kursierenden Berichte über Anfeindungen der Retter, die aufdringlichen Gaffer mit dem Smartphone im Anschlag, das habe er noch nicht erfahren. Allerdings sei er bei diesen Einsätzen auch noch nicht so oft dabei gewesen.

Es mag daran liegen, dass seine Leidenschaft dem "Angriffstrupp" gilt. Jenen Männern also, die im Fall eines Feuers ganz nah dran sind, die in die Gefahrenzone gehen als Atemschutzgeräteträger. Vosloh ist auch darin ausgebildeter. Es ist eine Aufgabe, die ihn einnimmt: "Du bist bei schlechter Sicht komplett auf dich gestellt, trotz des zweiten Manns im Trupp. Und du sollst in dem Moment ein Feuer löschen, siehst aber vielleicht anfangs gar keins." Was sich im ersten Moment nach Gefahrlust und "Adrenalinjunkietum" anhört, ist alles andere als das. Denn wenn man Voslohs Worten folgt, dann hört man nichts anderes als einen jungen Menschen, der sein Engagement mit Begeisterung lebt.

Dabei unterschätzt er keinesfalls die Situation: "Da ist auch ganz viel Respekt." Respekt vor der Gefahr, Respekt vor der Aufgabe, Respekt vor der Verantwortung. "Wenn ich beim Sicherungstrupp bin, muss ich unter Umständen eingreifen, wenn etwas schief geht, muss Kameraden rausholen aus der Gefahrenzone", erklärt er.

Noch verstärkt wird das, wenn man unter Atemschutz in das Gebäude reingeht. Dann, so Vosloh, müsse man topfit sein. "Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man in dem Moment seine Verantwortung sehen gegenüber sich und den anderen." Und es im Zweifelsfall jemand anderem überlassen.

Das Abarbeiten der Aufgabe im Einsatzfall sei eine bekannte Situation. Immer wieder geübt. Und trotzdem: "Wenn du im Wagen sitzt, deine Kleidung anhast, geprüft hast, ob alles sitzt, dann gehst du die Schritte schon noch mal durch." Jeder Einsatz sei schließlich neu.

Am Einsatzort geht es dann um die Umsetzung des Gelernten - und als Trupp-Mitglied um das Vertrauen zum zweiten Mann, zum Gruppenführer und zu denen, die die Einsatzleitung haben. Will er auch in diese leitende Funktion? Vosloh sagt, dass nach jetzigem Stand für ihn beim Gruppenführer Schluss sei. Aber ob mit mehr oder etwas weniger Verantwortung: "Man muss das schon wollen." Damit meint er die Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr generell.

Schließlich geht nicht alles, was man als Retter erlebt, spurlos vorbei. "Ich habe schon einiges gesehen. Teile davon, die bleiben hängen." Wenn er darüber spricht, dann ist das Funkeln der Augen nicht mehr ganz so strahlend.

Und daneben stehen ja auch noch die nächtlichen Einsätze, der Aufwand für Ausbildung und Übung - das Ehrenamt kostet Kraft und Zeit. Doch bei Vosloh ist er da, dieser Wille. Und würde es nicht alleine seine Ausstrahlung zeigen und Worte nötig sein als Bestätigung, würde er wohl kurz und knackig sagen: "Is’ so!"