Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Obwohl Hirschberg nur knapp 10.000 Einwohner hat, sind die Künstler dort keineswegs provinziell. Bei der Ausstellung "Hoffnung" werden Werke von 19 Malerinnen und Malern der Gemeinde zu sehen sein. Eine von denen, die sich mit ihrer Kunst in der Region schon einen Namen machen konnten, ist Ina Zielinski. Ursprünglich kommt sie nicht von der Bergstraße, sondern wurde 1944 in Stolberg im Rheinland geboren. Gezeichnet hat sie bereits als Kind gern, und mit 15 Jahren malte sie erstmals das Porträt ihres Bruders in Öl. Da sie die erstgeborene Tochter ihrer Eltern war, sollte sie später das Modehaus der Familie leiten. Also machte Zielinski eine Ausbildung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau und begann im elterlichen Betrieb zu arbeiten.

HIRSCHBERGER MALER

In dieser Zeit lernte sie ihren späteren Ehemann Lutz kennen. Dieser verließ Deutschland allerdings 1965, als er für seinen damaligen Arbeitgeber nach Ecuador versetzt wurde. Nach einem Jahr, in dem sie Briefkontakt hielten, fragte er sie, ob sie ihn heiraten und mit ihm nach Südamerika kommen würde, erzählt die Künstlerin mit einem Schmunzeln. Obwohl ein solches Vorhaben zu jener Zeit noch äußerst unüblich war, überlegte die Mutige, damals 21-Jährige, nicht lange und wanderte kurzerhand aus.

Diese Entscheidung hat sie nie bereut: "Ich hatte auch nie Heimweh nach Deutschland, aber ich habe häufig Heimweh nach Südamerika." Mittlerweile ist das Paar seit 56 Jahren verheiratet. 1967 kam ihr erster Sohn, Boris, in Ecuador zur Welt. 1970 zog die Familie dann nach Argentinien, wo ihr zweiter Sohn, Roman auf die Welt kam. In dieser Zeit "am Fuße der Anden" schöpfte Zielinski einen Großteil der Inspiration, die sie für ihre Acrylgemälde später nutzte. Die intensiven Farben, die die Indios für ihre Kleider verwendeten und die Farben und Formen der Andenlandschaft stellen zentrale Motive ihrer Arbeiten dar.

Auch die Bilder "Lichtblicke" und "Hoffnung", die sie für die Hirschberger Ausstellung ausgewählt hat, sind – wenn auch in abstrakter Weise – an ihre Zeit in Übersee angelehnt. Ein weiterer Quell der Kreativität waren die Urlaube der Familie in der Provence und auf Lanzarote, deren Naturgegebenheiten ihren Schaffensprozess ebenfalls befeuerten. Generell nutzt sie am liebsten Farben, Formen und Motive, die sie aus der Natur aufgreift. So brachte sie auch häufig Erde und Pigmente von ihren Reisen mit und begann, damit zu arbeiten: "Es gibt Bilder von mir, die zu 98 Prozent aus Erde gemacht sind."

1973 kehrte Zielinski mit ihrer Familie nach Deutschland zurück, allerdings zogen sie zuerst nach Aachen, dann nach Frankfurt und dann nach Berlin. In Hirschberg legte Zielinski dann ihre vorerst letzte Station ein, wo sie sich sehr wohlfühlt. In den 1990er-Jahren, als ihre Söhne flügge wurden, begann sie sich mehr und mehr der Malerei zu widmen, für die sie vorher durch die Kinder kaum Zeit gefunden hatte. Sie habe zwar immer getöpfert, Collagen angefertigt oder Zeichnungen der Kinder von Freunden gemacht, die Ruhe für das Malen mit Acryl habe ihr aber meist gefehlt. Dass sie nie eine künstlerische Ausbildung genossen hat, gebe ihr, trotz ihres Erfolgs, manchmal das Gefühl, nicht richtig anerkannt zu sein. Stolz kann sie aber sein, denn sie musste sich alle Techniken auf der Leinwand selbst beibringen.

Selbst nach Ausstellungen gesucht habe sie nie. Es habe sich eben so ergeben. Als es dann aber passierte, ging alles ganz schnell. Ein Freund der Familie rief sie im Jahr 2000 an und erzählte, dass das Deutsch-Amerikanische Institut in Heidelberg, noch einen Künstler für eine Ausstellung suchte. Sie müsse sich allerdings schnellstens entscheiden, denn das Programm für die Ausstellung müsse bis abends 21 Uhr im Druck sein: "Da stand ich natürlich erst mal vor einem Problem", berichtet sie lachend. Gemeinsam mit einer Freundin schrieb sie schnell eine Vita und wählte die passenden Bilder aus. Sechs Wochen später startete dann schon "völlig unerfahren", wie sie sagt, ihre erste Ausstellung. Unterstützt wurde sie im Max-Weber-Haus als "Anfängerin" von Kunsthistorikerin Dr. Annette Wauschkuhn, die gleich von Zielinskis Kunst begeistert war.

Wauschkuhn bot sich als Expertin an, eine Preisliste für ihre Bilder zu erstellen. Als diese fertig war, "schlug ich die Hände überm Kopf zusammen", sagt Zielinski. Sie empfand die Preise als unangemessen hoch. Wauschkuhn machte ihr Mut und sagte, dass das die Preise seien, die sie am Kunstmarkt verlangen müsse. Also nahm sie den Vorschlag an.

Die Ausstellung startete mit einer "sensationelle Vernissage". Gleich am ersten Abend habe sie für ihre Begriffe enorm viele Bilder verkauft, und die Interessenten hätten die Preise einfach angenommen. Von da an kamen immer mehr Veranstaltungen dazu. 16 Ausstellungen bestückte Zielinski in den vergangenen 20 Jahren mit ihrer Kunst. Nicht nur in Galerien und im Ludwigshafener Pfalzbau, sondern auch in ihrem eigenen Haus, in dem sie eine Art kleine Galerie und ihr eigenes kleines Atelier hat.

Mittlerweile hat die Künstlerin einen großen Freundes- und Fankreis. Kunstzeitschriften wie "Artprofil" haben schon Artikel über sie gedruckt. Aber auch auf die vergleichsweise kleine Ausstellung in der Gemeinde freut sie sich, da sie viele ihrer Künstlerkollegen sehr schätzt: "Dass man immer von Richter-Fenstern und Chagall-Fenstern spricht, aber nie von Stöhrer-Fenstern, finde ich eigentlich ein Unding."