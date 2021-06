Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. "Aktuell nicht besetzt", erfährt man, wenn man auf der Homepage des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen unter "Erster Vorsitzender" nachsieht. Und das hat seinen Grund: Wie Vorsitzender Marco Fleckenstein auf RNZ-Nachfrage bestätigte, ist er zurückgetreten.

"Sowohl die aktuelle berufliche Auslastung als auch meine zweijährigen Zwillinge haben viel Zeitbedarf. Gleichzeitig den TVG durch die Pandemie führen, ging da einfach nicht mehr. Deswegen der Rückzug", teilte er per Mail mit. Ein telefonisches oder persönliches Gespräch mit Fleckenstein, der zuletzt auf der Libyen-Konferenz in Berlin weilte, war ebenfalls aus diesen Gründen nicht möglich.

Der passionierte Tennisspieler, beruflich als technischer Berater für elektrische Energieversorgung tätig, wurde 2018, damals 36 Jahre alt, einstimmig zum Vorsitzenden des größten Hirschberger Vereins gewählt. Nun, drei Jahre später, der Rücktritt. Wie TVG-Geschäftsstellenleiterin Carina Pöltl auf RNZ-Nachfrage sagte, sei dieser bereits im März erfolgt. Der Dritte Vorsitzende, Dietmar Stamm, und Schatzmeister Gerd Schnabel würden derzeit die Vereinsgeschäfte führen, sie sei für das Tagesgeschäft zuständig.

Doch dem TVG stehen noch weitere Veränderungen bevor: Denn Stamm und Schnabel werden bei der nächsten Mitgliederversammlung nicht wieder kandidieren, wie Pöltl berichtete. Einen genauen Zeitpunkt für die Versammlung konnte die Geschäftsstellenleiterin nicht nennen, sie soll aber in jedem Fall noch vor den Sommerferien stattfinden. Und es gibt gute Nachrichten für den knapp 1300 Mitglieder zählenden Verein: Es gibt Personen, die für den Vorstand kandidieren werden, allein die Verteilung der Posten sei noch nicht klar, sagte Vorstandsmitglied Matthias Dallinger auf RNZ-Anfrage. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr bei Vereinen.

"Der Freundeskreis der Ersten Handball-Mannschaft war diesbezüglich aktiv", erzählte die Geschäftsstellenleiterin. Namen wollten aber weder Pöltl noch Dallinger jetzt schon nennen. Außer der erfreulichen Nachricht, dass es Kandidaten für die Vorstandsposten gibt, ist der TVG auch stolz darauf, dass ihm seine Mitglieder in der Corona-Krise die Treue gehalten haben. Nur ein Mitglied sei explizit deshalb ausgetreten, so Pöltl. Andere Austritte habe es nur wegen Umzügen gegeben. "Was uns aber fehlt, sind die Neueintritte", räumte die Geschäftsstellenleiterin ein.