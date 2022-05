Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. "Völlisch vun de Roll’" sind Organisator und Musiker jetzt schon, weil die Termine für das "Stoppelacker-Festival" im August beim Reisig-Hof nun feststehen und der Vorverkauf bereits angelaufen ist. Bei den zwei ersten Abenden tritt das Hofcafé Reisig als Veranstalter auf, bei den anderen beide Abenden Franz Kain mit seiner Agentur "VoiceArt".

Das Festival "Völlisch von de Roll" gibt es schon seit über zehn Jahren, stieg jedoch bis 2021 immer im Hof von Reisigs in Großsachsen. Coronabedingt wollte man im vergangenen Jahr mehr Platz für Abstände haben, sodass Kains Schwiegervater Hermann Reisig die Idee hatte, das Festival direkt hinter die Tabakscheuer aufs freie Feld zu verlegen. Das Getreidefeld ist im August abgeerntet und bot sich als Fläche an.

"Und das kam so gut an, auch von der Atmosphäre her, dass wir beschlossen haben, das Festival wieder auf dem Stoppelacker-Feld steigen zu lassen", erzählt Kain. Zumal er das Gefühl habe, dass die Menschen immer noch lieber etwas Abstand haben wollen. Konzeption und Ausgestaltung sollen ähnlich wie im Vorjahr ausfallen: "Der RNF-Truck ist wieder als Bühne vorgesehen", berichtet Kain. Auch die Traktoranhänger, die das Feld im vergangenen Jahr umrahmten, sollen dem Festival wieder seine ganz besondere Atmosphäre verleihen. Technisch will man weiter aufrüsten, damit soundmäßig "noch ä bissl mehr Druck" draufkommt, meint Kain schmunzelnd.

Weniger zum Lachen ist ihm zumute, wenn er an die unliebsamen Zaungäste vom vergangenen Jahr denkt, die sich einfach auf den umliegenden Feldern niedergelassen haben oder sich durch die Anhänger gequetscht haben. "Einer hat sich sogar mit seinem Auto auf den Acker gestellt und bei offener Tür gelauscht", berichtet Kain. Um solchen nicht zahlenden Gästen Einhalt zu gebieten, werde das Security-Personal erhöht. Auch die Abläufe sollen optimiert werden.

Jeweils um 20 Uhr rocken dann am Freitag, 19. August, AB/CD, eine AC/DC-Coverband und am Samstag, 20. August, ABBA Explosion, die mit ihren mitreißenden ABBA-Titeln schon im vergangenen Jahr begeisterten, den Stoppelacker. Weiter geht es, auch um 20 Uhr, am Donnerstag, 25. August, mit der Smokie-Revival-Band, die auch schon mal Festival-Teil war und laut Kain "die Massen" anzieht. Sänger Matthias Beringer sei sogar mal im Gespräch gewesen, Chris Norman zu ersetzen, als sich dieser bei Smokie zurückzog, erzählt der Veranstalter und Kabarettist.

Und dann kommt am Samstag, 27. August, 20 Uhr, The Music of Queen zum Stoppelacker-Festival – "oder auch Freddie lebt" (Kain). Er habe die Band bei "Queen at the castle" in Heidelberg erlebt und vom Fleck weg, noch in der Pause verpflichtet, schwärmt Kain. Der Sänger sei auch optisch Freddie Mercury so ähnlich, ist er immer noch begeistert. Schon jetzt freuen sich Veranstalter und Musiker auf die lauschigen Sommerabende auf dem Stoppelacker.

Info: Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es während der Öffnungszeiten des Hofladens von Reisigs und des Hofcafés, Lobdengaustraße 26. Man kann sich auch Karten reservieren lassen unter Telefon 06201/51951. Für die ersten beiden Abende kosten sie 25 Euro, für die Smokie-Revival-Band 27 Euro und für The Music of Queen 29 Euro.