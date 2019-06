Der Obsthof Mayer in der Landstraße 3, der im November schließt, ist eine Institution. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Der Männerstammtisch vom Obsthof Mayer muss sich wohl demnächst einen anderen Treffpunkt suchen: Denn das Geschäft mit Café in der Jahnstraße 3 schließt zum 1. November. "Mein Mann Karl ist mittlerweile 70, ich selbst bin 63 Jahre alt", erklärt Annelie Mayer. Also Zeit für die Rente, findet sie: "Man fängt eben irgendwann an zu arbeiten, dann hört man wieder auf."

Wirklich wehmütig ist ihr nicht ums Herz, es sei jetzt einfach an der Zeit. Seit 40 Jahren gibt es das Geschäft. Ihre Schwiegermutter habe es damals in kleinerer Form gegründet, seit 20 Jahren existiert der Laden mit Café in der heutigen Form.

Einen Nachfolger haben die Mayers bislang nicht gefunden. Für Sohn Christian und dessen Familie wäre es zu viel gewesen, Landwirtschaft und Laden parallel zu betreiben. Der 40-Jährige, der auf 17 Hektar Trauben, Äpfel, Zwetschgen und Mirabellen anbaut, will aber sein Wild weiter verkaufen. Das bietet er in der Jahnstraße 3B an, wo sich auch die Backstube von Annelie Mayer befindet.

Wie es nun mit dem Laden und dem Café weitergeht, steht noch nicht fest. "Mein Wunsch wäre schon, dass sich jemand findet, der es vielleicht in ähnlicher Form weiterbetreibt", sagt Annelie Mayer. Jetzt müsse man erst mal den Sommer abwarten. "Wir sind noch in der Findungsphase." Außer Annelie und Karl Mayer arbeitet noch eine Verkäuferin im Laden. Zumindest hier gibt es schon gute Nachrichten: Sie hat schon etwas Neues gefunden, sagt Mayer.