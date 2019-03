Der Geschäftsführer der Stadtwerke Viernheim, Ralph Franke (li.), betonte, dass die Präsenz des Unternehmens in Hirschberg wichtig sei. Und Bürgermeister Manuel Just (re.) freute sich, dass die Räume des Bürgerbüros effizient genutzt würden. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Es war ein Umzug der kurzen Wege, den das in Großsachsen bestehende Servicebüro der Stadtwerke Viernheim (SWV) dieser Tage zurückzulegen hatte. "Wir sind lediglich von der Breitgasse 5 in die Breitgasse 5A umgezogen", berichtete SWV-Vertriebsleiterin Vera Milius bei der Eröffnung des neuen Büros. Bisher teilte man sich die Räume in der Breitgasse 5 mit dem Unternehmen "Swica Conference Technology", da dieses aber expandiere, so Milius, habe das Unternehmen die gesamten Büroflächen benötigt.

So hatten sich die Stadtwerke auf die Suche nach neuen Büroflächen begeben und wurden gleich gegenüber fündig. Hier ist nämlich das Bürgerbüro der Gemeinde untergebracht, das nur an zwei Tagen in der Woche besetzt ist. Da das Büro der SWV nur an einem Tag der Woche besetzt ist, bot es sich an, diese Räumlichkeiten mitzunutzen. "Dadurch ergibt sich eine effiziente Nutzung der Räume", war auch Bürgermeister Manuel Just erfreut über diese Lösung.

Nach der Sanierung der Tabakfabrik sei es für die Gemeinde immer klar gewesen, dass sich hier in Form des Bürgerbüros eine Anlaufstelle für die Hirschberger befinden soll. Die Personalkapazität der Verwaltung lasse aber nicht zu, das Bürgerbüro die ganze Woche über zu besetzen, sodass es nur montags und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet ist.

Für die übrige Zeit habe sich nun mit den SWV ein Mitnutzer der Räume gefunden. Das bringe aber auch Probleme des Datenschutzes mit sich. Die sprach sogleich der erste Kunde an, der eine Beratung zwecks Strombezugs von den SWV wünschte. Just konnte den Mann aber beruhigen, denn die Mitarbeiter der Gemeinde und der SWV werden genauestens darauf achten, dass die Unterlagen nach den Bürostunden in Schränken verschlossen werden und so den anderen Nutzern der Räume nicht zugänglich sind.

Just wies noch auf eine weitere Problematik hin, die die Vermietung der Räume des Bürgerbüros an die SWV für die Gemeinde mit sich bringt. Dadurch könnte nämlich der Eindruck entstehen, dass die Gemeinde Hirschberg ihre Neutralitätspflicht verletzt. Deshalb betonte er, dass die Räume für jeden, der sie anmieten wolle, geöffnet sind. Allerdings könnten diese nur von einem weiteren Mieter in den noch freien Zeiten genutzt werden, und auch die Art der Nutzung müsste dazu passen.

Symbolisch überreichte Just daraufhin den Schlüssel für die Räume an den Geschäftsführer der SWV, Ralph Franke. Dieser hob hervor, dass die Präsenz der Stadtwerke Viernheim in Hirschberg für das Unternehmen sehr wichtig sei, gebe es doch immer wieder Fragen, die sich nicht über den Kontakt per Internet lösen ließen, sondern für die ein persönliches Gespräch notwendig sei.

Info: Das Büro der Stadtwerke Viernheim in Hirschberg, Breitgasse 5A, ist mittwochs von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.