Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Gisela und Norbert Thünker haben mit der Partnerschaft zwischen Hirschberg und Brignais viele gute Erfahrungen gemacht. Schließlich ist daraus eine nun schon 32 Jahre währende Freundschaft entstanden mit Familie Gaillard. "Sogar unsere Enkelkinder sind miteinander befreundet", erzählt die 72-jährige Gisela Thünker stolz. Eine herzliche über drei Generationen hinweg dauernde Beziehung zur Partnerstadt bei Lyon.

Und ein Stück dieser positiven Erfahrung wollen die Thünkers gerne weitergeben - an ältere Menschen. "In mir ist schon lange der Gedanke gereift, einmal einen solchen Austausch zu organisieren", sagt die Großsachsenerin. "Zumal es für Jugendliche immer wieder solche Angebote gibt, die aber leider meistens schlecht angenommen werden." Und da dachte sie an die Senioren, "weil die ja die Zeit haben", meint Gisela Thünker schmunzelnd, die Beisitzerin beim Partnerschaftsverein ist.

Hier stieß sie mit ihrem Anliegen auf offene Ohren. Vorsitzende Danielle Fouache begrüßte das Engagement der Thünkers. Auch Freunde des Ehepaares fanden die Idee einfach toll. Jetzt müssen sich nur genügend Unterstützer und Teilnehmer für diesen Austausch finden, in dessen Rahmen die fremde Sprache vertieft oder sogar erlernt werden kann.

Noch hat Gisela Thünker nicht recherchiert, welche Fördermöglichkeiten es gibt und diesbezüglich auch nicht bei der Gemeinde nachgefragt. Aber sie hofft, dass die Kommune ihr Ansinnen unterstützt. So würde sie sich beispielsweise eine größere Küche für eine gemeinsame Kochaktion wünschen, wie sie in der Alten Turnhalle zu finden ist. Auch über das weitere Programm hat sich die engagierte Großsachsenerin schon Gedanken gemacht. "Wir könnten Ausflüge nach Ladenburg und in den Luisenpark machen, gemeinsam singen und einen Sprachkurs besuchen", sprudeln die Ideen nur so aus ihr raus. "Vielleicht könnte das Olympia-Kino ja auch einen Film zeigen, der passt", überlegt Gisela Thünker weiter.

"Meine Frau hat jeden Tag mindestens zwei gute Ideen", sagt ihr Mann liebevoll und mit einem Augenzwinkern über sie. Damit der guten Idee auch Taten folgen, hat sich Gisela Thünker zudem schon Gedanken um einen Termin gemacht. Ihr Ziel ist es, dass Senioren aus Brignais für eine Woche im Mai nach Hirschberg kommen. Die Deutschen werden dann zu einem anderen Zeitpunkt für eine Woche in die Partnerstadt fahren. Anfallende Kosten müssen nach derzeitigem Stand selbst getragen werden. Jetzt müssen sich nur noch interessierte Teilnehmer und Unterstützer finden. "Es wäre doch wünschenswert, dass solche Kontakte häufiger sind", sagt Gisela Thünker mit Block auf ihre Freundschaft nach Frankreich.

FiInfo: Wer sich für den Senioren-Austausch mit Brignais interessiert, meldet sich bei den Thünkers per Mail an thuenkergino@googlemail.com.