Hirschberg-Großsachsen. (pol/rl) Zwei Reifen eines Kleintransporters zerstochen wurden in der Nacht zum Mittwoch. Laut Polizeibericht zerstachen die Täter zwei Reifen des zum Verkauf stehenden Kleintransporters, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Hohensachsener Straße stand. Zudem brachten sie an dem Fahrzeug eine Folie an, auf der eine Aufschrift "mit Bezug zur Diesel-Abgas-Problematik" stand.

Die Täter sollen zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 8.30 Uhr zugeschlagen haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der 0621/1003-0 zu melden.