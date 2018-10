Vor dem Edeka-Markt in Großsachsen informierte gestern der DRK-Kreisverband über seine Aktionswoche zum Thema "Armut". Auch Bürgermeister Manuel Just (l.) war vor Ort. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Für die Kunden des Edeka-Markts in Großsachsen dürfte der Anblick von Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just auf einem der Fotos, die vor dem Eingangsbereich des Markts an diesem Mittwoch zu sehen waren, keine große Überraschung gewesen sein.

Dafür aber schon das Motto "Armut kann jeden treffen", unter dem sich verschiedene Personen aus der Region hatten ablichten lassen. Schließlich passt ein Bürgermeister kaum in die Personengruppe, die finanziell nicht so gut gestellt ist.

"Unter den hier fotografierten Personen befinden sich aber tatsächlich Obdachlose", betonte Alisa Fraefel vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Mannheim, der den Stand zur Aktionswoche "Armut bedroht alle" des DRK organisiert hatte.

Wen diese besondere Art der Armut allerdings betrifft, ließ sich anhand der Fotos nicht feststellen. Zu "normal" und unauffällig erschienen die Menschen darauf. Dass sich Hirschbergs Bürgermeister an dieser Aktion beteiligte, war für ihn selbstverständlich. Keine Sekunde habe er gezögert, als die Anfrage für ein Foto an ihn gestellt wurde.

"Dabei leben wir hier in einer privilegierten Gegend", ging Just, der zu Beginn des Aktionstags vor Ort war, auf das Thema "Armut" in Hirschberg ein. Hier könnten viele Menschen den Wohlstand genießen. Trotzdem gebe es auch in Hirschberg Armut. Genaue Zahlen dazu konnte Just jedoch nicht beitragen.

Zwar sei die Gemeinde eine Anlaufstelle, wenn es etwa um Anträge für Sozialhilfe gehe, diese Anträge würden jedoch im Landratsamt bearbeitet, sodass die Gemeinde keinen Überblick erhalte, wer in der Kommune Sozialhilfe bekommt. "Es werden aber ganz wenige Fälle sein", schätze Just.

Dazu käme, dass die Schamgrenze, die eigene Armut öffentlich zu machen, recht hoch sei, wie Just etwa vom Verein "Hirschberg hilft" erfahren habe. Und durch die recht hohe Zahl an finanziell gut gestellten Einwohnern in der Gemeinde würde diese Schamgrenze möglicherweise sogar noch ansteigen, vermutete der Bürgermeister.

Deshalb sei es schwierig, an die betroffenen Personen heranzukommen, um ihnen Hilfe anzubieten, und sei es nur durch Beratungen. Daher sah er in dem Aktionstag eine Möglichkeit, Menschen, die Hilfe benötigten, zu erreichen, sodass sie sich direkt an das Rathaus oder das DRK wenden.

"Wir haben uns schon überlegt, etwas in Richtung Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen für diesen Personenkreis zu machen", berichtete Just von diesbezüglichen Gesprächen im Rathaus. Eine Möglichkeit wäre für die Gemeinde gewesen, sich am Kulturpass zu beteiligen, der von verschiedenen Städten in der Rhein-Neckar-Region angeboten wird. Das sei jedoch für eine kleine Gemeinde wie Hirschberg zu teuer in Relation zu der geringen Zahl an Bedürftigen. "Armut ist mit persönlichen Schicksalen verbunden", stellte Just klar, dass jeder von Armut betroffen sein kann.

Das konnte auch die Einrichtungsleiterin der vom DRK betriebenen Mannheimer Tafel, Sonja Wawszczak, bestätigen. Hier können bedürftige Menschen verbilligt einkaufen. Dafür müssen sie aber ihre Bedürftigkeit nachweisen. Daher weiß die Einrichtungsleiterin, dass auch bei Menschen, die voll erwerbstätig sind, das Einkommen oftmals nicht ausreicht. "Das kann beispielsweise eine Friseurin mit zwei Kindern sein", sagte Wawszczak.