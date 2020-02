Hirschberg. (zg/ans) Zur ersten Sitzung des Vorstands der Freien Wähler Hirschberg im Jahr 2020 begrüßte Vorsitzender Volker Barzyk zahlreiche Vorstandsmitglieder im Gasthaus "Zur Bergstraße". Laut einer Pressemitteilung wurde eine neue Mitgliederehrungsordnung verabschiedet. Neben dem Vorsitzenden werden sich künftig auch die Gemeinderäte an den Besuchen der Jubilare beteiligen.

Einer Anfrage der Partei Freie Wähler mit der Bitte um Kontaktaufnahme sowie um Gespräche erteilten die Freien Wähler Hirschberg "eine eindeutige Absage". Die Freien Wähler Hirschberg seien keine Partei, sondern ein eingetragener Verein. "Die örtlichen Freien Wähler sind und bleiben die Alternative zu den Parteien in den Kommunen und im Kreis", heißt es in der Pressemitteilung. Man werde als unabhängig agierender Verein mit keiner Partei über eine wie auch immer geartete Kooperation oder Zusammenarbeit sprechen.

Fraktionsvorsitzender Werner Volk informierte über vielerlei Beschlüsse des Gemeinderates und einzelne Projekte der Gemeinde, die 2020 anstehen. Themen waren unter anderem die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer und die Anfrage bezüglich der Ampelschaltung im Bereich des Zubringers zur Autobahn/B3, Lindenstraße/B3 und am Autobahnzubringer Schriesheim/B3. "Das Landratsamt hat diesbezüglich seit über einem Jahr nichts unternommen", ärgerten sich Werner Volk und Alexander May. Das sei inakzeptabel. Inzwischen hat der Kreis zumindest zugesagt, mit der Signalbaufirma über eine Änderung der Ampelschaltung an der Kreuzung Lindenstraße/B 3 zu reden.

Für den Fußweg im "Eck" zum Kapellenweg wurden 50.000 Euro im Haushalt eingestellt, erläuterte Volk. Ein Controller werde für den Kindergartenneubau und den Spielplatz am "Landwehrhagener Platz" eingesetzt. Hierfür rechne man mit Kosten von 30.000 Euro. Die Neugestaltung des Spielplatzes am "Landwehrhagener Platz" koste rund 400.000 Euro. Volk informierte zudem über die Anbindung vom Großsachsener Friedhof an die RNV-Haltestelle Großsachsen Süd, die geplanten Sanierungsmaßnahmen für die Alte Villa und das Sportzentrum sowie über Klimaschutzprojekte.

Von einem Mitglied kam eine Anfrage über den Start von behindertengerechten Gehwegübergängen und die Pflicht der Grundstückspflege gegenüber der Markthalle in Leutershausen. Diskutiert wurde über den Verbleib und das Angebot beim Landesverband der Freien Wähler. Vorsitzender Volker Barzyk informierte über die Wiedereinführung einer öffentlichen Fraktionssitzung mit der Ausnahme bei nicht-öffentlichen Themen. Positiv bewerteten die Vorstandsmitglieder die Restaurierung einer Ruhebank in Großsachsen und die Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern.

Für 2020 sind der Besuch des Wasserwerks am Oberen Häuselberg und eine Waldbegehung vorgesehen. Ins Auge gefasst wurde auch, ein landwirtschaftliches Wiesen-Projekt zu unterstützen. Fest eingeplant sind das Heringsessen am 26. Februar, eine historische Ortsbegehung am 26. April in Großsachsen und das Markthallenfest mit Übertragung vom DFB-Pokalfinale am 23. Mai. Die Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, 19. März, im Gasthaus "Zur Rose" statt.