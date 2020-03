Die Feuerwehr eilte mit 82 Kräften in die Schwanenstein-Siedlung. Foto: Kreutzer

Hirschberg/Schriesheim. (krs/pol/rl) Am späten Freitagnachmittag hat es in der Schnaps-Brennerei des Obsthofes Volk in der Schwanenstein-Siedlung gebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schriesheim, Hirschberg und Dossenheim gingen mit 82 Kräften gegen die Flammen vor und hatten das Feuer nach einer halben Stunde unter Kontrolle. Verletzte gab es nicht.

Offenbar war Alkohol ausgetreten, der sich dann an der heißen Destillier-Anlage entzündete. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Flammen waren dann auch auf das Dach der Scheune übergegriffen, sodass dieses letztlich komplett zerstört wurde. Die Destillier-Anlage selbst wurde schwer beschädigt. Eine zweite danebenstehende Anlage blieb weitestgehend verschont. Insgesamt wurde der Schaden auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Die Löscharbeiten wurden durch die Dämmwolle im Dachbereich des landwirtschaftlichen Lagergebäudes erschwert. Das Füllmaterial musste von den Kameraden entfernt werden, damit sie auch die letzten Glutnester erreichen konnten. Mitarbeiter des Obsthofes hatten bis zum Eintreffen der Feuerwehr versucht, die Flammen mit Feuerlöschern und Gartenschläuchen unter Kontrolle zu bringen. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister sowie die Bürgermeister von Schriesheim und Hirschberg, Hansjörg Höfer und Ralf Gänshirt, eilten zur Einsatzstelle, um sich ein Bild von der Lage zu machen.