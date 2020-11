Hirschberg. (ans) "Alles hat seine Zeit" überschreibt SPD-Fraktionsvorsitzende Eva-Marie Pfefferle einen Brief an Bürgermeister Ralf Gänshirt und ihre Gemeinderatskollegen. Darin teilt sie ihnen mit, dass sie aus dem Gemeinderat ausscheiden will. Sie führt dabei gesundheitliche Gründe an. Aber auch die Belastung, die mit dem Amt der Fraktionsvorsitzenden einhergeht: "Die letzten eineinhalb Jahre als Fraktionsvorsitzende waren eine zu große Bürde für mich und haben mir gesundheitlich zugesetzt", schreibt die 69-Jährige. Schon einmal war sie Fraktionsvorsitzende gewesen von 2009 bis 2014.

Es tue ihr schon auch weh, gibt sie im Gespräch mit der RNZ unumwunden zu. In den 16,5 Jahren als Gemeinderätin sei sie "mit Herzblut" bei der Sache gewesen. In der Tat trug die "rote Schwäbin" ihr Herz immer auf der Zunge, machte sich vor allem für Sozial- und Kindergartenthemen stark. Mit ihr geht eine Ära zu Ende, zumal sie auch bei den Kommunalwahlen mit ihrer Stimmenzahl immer auf den vorderen Plätzen lag.

Nachrücker Thomas Scholz übernimmt. Foto: Dorn

Doch nun gibt es auch andere Themen in ihrem Leben, die großes Gewicht haben. So freut sie sich drauf, nun mehr Zeit für ihre zwei Enkelkinder zu haben. Pfefferle würde gern zum Ende des Jahres ausscheiden; der Gemeinderat wird voraussichtlich in seiner letzten Sitzung 2020, am 16. Dezember, über ihr Ansinnen entscheiden. Ganz verloren geht sie der Kommunalpolitik aber nicht. Da Uli Schulz als beratendes Mitglied im Ausschuss für Technik und Umwelt ebenfalls Ende des Jahres ausscheiden will, würde sie dort seinen Platz einnehmen.

Im Gemeinderat würde Thomas Scholz für sie nachrücken, der bereits von 2014 bis 2019 im Gremium saß. Der 57-Jährige bedauert das Ausscheiden von "Evi", versteht aber ihre Gründe. Er freut sich auf die spannenden Themen wie Gewerbeparkserweiterung, den Bürgerentscheid dazu, die Hallen oder das Neubaugebiet. Voraussichtlich wird der SAP-Mitarbeiter auch Fraktionsvorsitzender.