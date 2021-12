Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Als "tendenziös", "manipulativ", aber vor allem als "nicht neutral" bezeichnen einige Großsachsener Eltern die Umfrage, die die Elternbeiratsvorsitzende Jennifer Peters und ihre Stellvertreterin Claudia Schmiedeberg verschickt haben. Die RNZ hatte am 14. Dezember über das Kuriosum berichtet, dass die eine Schule in Hirschberg, nämlich die Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen, Luftfiltergeräte hat, es in der anderen aber, der Großsachsener Grundschule, dagegen keine gibt. Während sich in Leutershausen der Gesamtelternbeirat für eine Anschaffung ausgesprochen hat, gab es in Großsachsen eine Umfrage seitens des Elternbeirats – mit dem Ergebnis, dass keine Luftreinigungsgeräte angeschafft werden sollen.

Nachdem die RNZ darüber berichtet hatte, meldeten sich bei der Zeitung vier Eltern, die mit der Art und Weise, wie die Umfrage durchgeführt wurde, ganz und gar nicht einverstanden waren. Sie zweifelten nicht das Ergebnis an: Die Mehrheit, nämlich 55 Prozent, war gegen die Luftfilter, 15 Prozent wollten die Entscheidung dem Schulträger überlassen und 30 Prozent waren für Luftfilter, ein Viertel der Eltern, sprich 25 Prozent, hatte sich nicht an der Umfrage beteiligt. Wohl aber kritisierten sie, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Insbesondere das Anschreiben, in denen acht Argumente/Eckpunkte der Umfrage vorausgeschickt werden, sorgt nach wie vor für Unmut. Trotz der Bitte der RNZ an die Elternbeiräte, dieses zur Verfügung zu stellen, kamen Schmiedeberg und Peters dem Wunsch nicht nach.

Stattdessen übermittelte ein Vater das Papier. Darin sind acht Eckpunkte/Argumente aufgeführt, von denen einer als Pro-Argument, die restlichen sieben als Contra-Punkte aufgefasst werden können. Vater Bernd Schlieder hätte sich eine sachlichere Diskussion gewünscht. Er ist überzeugt davon, wenn man die Argumente weggelassen oder sie ausgewogen aufgeführt hätte, "dass das Ergebnis der Umfrage ein ganz anderes gewesen wäre". Er und seine Frau hätten auch den Kontakt zu einer der beiden Elternbeiratsvorsitzenden gesucht, aber es nach einer "wenig konstruktiven Antwortmail" sein lassen.

Sie würden beide im Gesundheitssektor arbeiten, befürworten aufgrund der tieferen Einblicke in die Corona-Folgen die Anschaffung von Luftfiltern. Er hat sich auch mit zwei Mails an Bürgermeister Ralf Gänshirt gewandt, ihn über Art und Inhalt der Umfrage informiert und ihn gebeten, nicht mehr an dieser aus seiner Sicht "unglücklich" zustande gekommenen Umfrage als Entscheidungsgrundlage festzuhalten.

So sei die jetzige Situation auch eine ganz andere. Beim Erstellen der Umfrage sei die viel ansteckendere Omikron-Variante noch gar nicht bekannt gewesen. Daher hofft der Vater auf eine Neubewertung der Lage durch den Schulträger und findet: "Wenn es jetzt zu einem größeren Corona-Ausbruch in der Schule kommt, diese geschlossen werden muss, wer übernimmt dann die Verantwortung? Das kann ja nicht der Elternbeirat sein."

Auch Anja Strothkämper und Peter Flensberg ärgern sich über die Umfrage. "Wir haben uns sehr gefreut, dass die Gemeinde bereit ist, in Luftfilter an der Grundschule zu investieren." Sie hätten sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema Luftfilter beschäftigt. Bei ihrer Recherche habe ihnen vor allem das umfassende "Infopaket zum Infektionsschutz in Schulen" des Landeselternrates Niedersachsen geholfen, der sich sehr für Luftfilter stark gemacht hat. Dort äußerten sich Wissenschaftler positiv zu dem Thema. "Wir glauben darum, dass Luftfilter ein wichtiger Baustein zur Coronabekämpfung sind, ähnlich wie das Tragen einer Maske und Abstand halten", so Strothkämper und Flensberg. Umso mehr habe sie die Umfrage des Elternbeirates der Grundschule geärgert, wo fast ausschließlich Argumente gegen Luftfilter aufgeführt gewesen seien.

Schon während diese lief, hätten sie sich an den Elternvertreter ihrer Klasse gewandt "und die Beeinflussung moniert". "Entweder lasse ich alle Informationen weg, oder sie müssen ausgewogen sein und auch wissenschaftliche Erkenntnisse ausgewogen berücksichtigen", findet Strothkämper. Zudem sei in der Umfrage nur von "einem Stimmungsbild" die Rede gewesen, sagt ihr Mann, Peter Flensberg. Und Strothkämper fragt sich: "Wie ist man denn zu der Aussage gekommen, dass die Luftfilter immer laufen müssen?" So könne man die Geräte doch nach Schulschluss, am Wochenende und in den Ferien ausschalten. Auch dass keine Fördermittel abgerufen werden können, wie im Anschreiben behauptet, stimme so nicht. Zwar hält es die Gemeinde für unwahrscheinlich, da gut lüftbare Schulen nicht so hoch priorisiert werden im Förderprogramm des Landes, aber noch ist kein ablehnender Bescheid da.

Die Elternvertreterin einer Klasse, die anonym bleiben möchte, berichtet der RNZ, dass sich aufgrund des Arguments der ständig laufenden Geräte eine Mutter in der Umfrage gegen die Luftfilter entschieden habe. Sie selbst habe ebenfalls zunächst dagegen gestimmt, aber ihre Stimmabgabe nach dem Erhalt weiterer Informationen noch mal geändert. Auch sie berichtet von Unmut, geschätzt ein Drittel der Eltern in der Klasse sei mit dem Ergebnis und der Umfrage unzufrieden.

Strothkämper und Flensberg jedenfalls wollen sich dafür einsetzen, dass die Entscheidung über die Geräte noch mal neu diskutiert wird. "Wir stimmen da dem Elternbeiratsvorsitzenden der Grundschule Leutershausen voll und ganz zu. "Wenn wir nur eine Ansteckung damit verhindern, hat sich die Anschaffung gelohnt!"

Claudia Schmiedeberg weist die Vorwürfe von sich: "Wir haben in der Umfrage alle Informationen, die wir bei der Elternbeiratssitzung von der Schule und der Gemeinde erhalten haben, vollständig und sachlich weitergegeben, um unseren Kenntnisstand an die abstimmenden Eltern zu vermitteln." Alle Eltern hätten natürlich auch die Möglichkeit gehabt, sich anderweitig zu informieren. "Offenbar will eine laute Minderheit hier gegen die Mehrheit ihren Willen durchsetzen", urteilt die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende.

Im Übrigen bevorzuge sie den direkten Austausch. "Mit den Elternbeiratsvorsitzenden wurde leider kein Gespräch gesucht", fügt sie an. Dem widersprechen sowohl Schlieder als auch Strothkämper und Flensberg.

Mit den Vorwürfen und der Bitte der Eltern, die Entscheidung auf Basis der Umfrage noch mal zu überdenken, konfrontiert, teilte Bürgermeister Ralf Gänshirt mit: "Wir haben mit beiden Elternbeiräten unserer Schulen und den Schulleitungen eine Verabredung zum Vorgehen und zur Entscheidungsfindung getroffen, und daran halte ich mich." Er wäre "ein schlechter Demokrat", wenn er sich über das Votum der Eltern hinwegsetzen würde.

Die Leiterin der Grundschule Großsachsen, Andrea Auer, verweist auf ihre schon getätigte Aussage, dass sie das Votum der Elternschaft respektiere und akzeptiere.