Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Lehrermangel herrscht im Land, wie dieser Tage deutlich wurde. Vor allem die Grundschulen sind davon betroffen, denn von den 790 derzeit offenen Stellen entfallen 390 auf diese Schulart. In Hirschberg spürt man davon an den beiden Grundschulen allerdings nichts.

Sowohl die Schulleiterin der Martin-Stöhr-Grundschule Leutershausen, Sabine Keuthen-Brandt, als auch die Schulleiterin der Grundschule Großsachsen, Kyra Herrmann-Bläß, sahen keinen Grund zur Klage. "Wir haben eine problemfreie Versorgung, mit einem leichten Überhang für Arbeitsgemeinschaften und Förderstunden", beschrieb Keuthen-Brandt die derzeitige Lage.

Dass die Situation doch nicht ganz unproblematisch ist, zeigt die gestiegene Zahl der Schulanfänger. Ganze 27 Erstklässler zählte man im vergangenen Jahr an der Grundschule Großsachsen, in diesem Jahr sind es 44. Auch an der Martin-Stöhr-Grundschule sind es deutlich mehr Schulanfänger. 56 Erstklässler waren es 2018, nun sind es 70.

An der Martin-Stöhr-Schule wurde die Treppe zum Haupteingang saniert. Hier ist man auch glücklich über den neuen Anbieter für das Mittagessen. Foto: Dorn

Damit werden im neuen Schuljahr an der Grundschule in Leutershausen drei statt wie bisher zwei erste Klassen notwendig. Nach dem vor einigen Monaten veröffentlichten Hirschberger Sozialbericht wird die Zahl der Erstklässler an der Martin-Stöhr-Grundschule auch in den nächsten fünf Jahren zwischen 51 und 72 Schülern schwanken, während sie in Großsachsen konstant bei etwa 45 liegen wird. Bei einem Klassenteiler von 28 Schülern werden so zwei oder sogar drei erste Klassen in Leutershausen zu bilden sein.

Auf die steigende Schülerzahl reagiert man in der Grundschule Großsachsen mit einer Ausweitung der Spiel- und Bewegungsangebote. So wurde etwa ein Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Feld auf dem Schulhof eingezeichnet, und für die Zukunft plant man, ein Volleyballfeld auszuweisen, das auch für andere Spiele genutzt werden kann.

Bauliche Tätigkeit außerhalb des Schulgebäudes gab es ebenso an der Martin-Stöhr-Grundschule. Hier wurde die Treppe vom Schulhof zum Haupteingang des Gebäudes saniert, sodass Schüler und Besucher von Veranstaltungen zukünftig sicherer in das Gebäude kommen.

Zufrieden ist man an der Grundschule in Leutershausen mit dem neuen Anbieter für das Mittagessen in der Mensa. "Die Resonanz ist positiv, die Qualität und der Geschmack überzeugen die Kinder, Mensamitarbeiter sowie das gesamte Team", teilte Keuthen-Brandt mit. Auch an der Grundschule Großsachsen wird weiterhin ein Mittagessen angeboten, das ein Caterer anliefert.

Die Betreuung der Schüler in den Nachmittagsstunden bleibt genauso in beiden Grundschulen gesichert. An der Grundschule Großsachsen wird dabei unter anderem die von der Bürgerstiftung Hirschberg unterstützte Arbeitsgemeinschaft (AG) "Gesunde Ernährung" angeboten, und auch die anderen bereits bestehenden AGs, etwa zu den Themen Pferde, Handball oder Schach finden wieder statt. In Leutershausen gibt es ebenso wieder eine Musical-AG, und im Rahmen des Ganztagesunterrichts sind AGs zu Englisch oder Kunst vorgesehen.

Info: Martin-Stöhr-Grundschule Leutershausen: Schulbeginn (2. bis 4. Klasse): Mittwoch, 11. September, 8.45 Uhr; Einschulungsgottesdienst: Freitag, 13. September, 9 Uhr in der katholischen Kirche Leutershausen; Einschulung (Erstklässler): Freitag, 13. September, 10.15 Uhr. Grundschule Großsachsen: Schulbeginn (2. bis 4. Klasse): Mittwoch, 11. September, 8.40 Uhr; Einschulungsgottesdienst: Donnerstag, 12. September, 17 Uhr in der katholischen Christkönigkirche Großsachsen; Einschulung (Erstklässler): Freitag, 13. September, 10 Uhr.