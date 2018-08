So sieht man den 69-jährigen Kurt Wiesegart in Großsachsen durch den Wald laufen. Seine ständigen Begleiter dabei: ein Buch und ein Hut aus Afrika. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Wenn Kurt Wiesegart morgens in aller Frühe beim Waldkindergarten der Awo vorbeiläuft, grüßen ihn Erzieherinnen und Kinder. Denn sie kennen "den Mann mit dem Buch" schon vom Sehen. Wiesegart geht hier regelmäßig vorbei, wenn der 69-Jährige denn mal in seinem Heimatort weilt.

Schließlich ist der Großsachsener in der großen weiten Welt zuhause. Hat er früher Unternehmen beraten, so sind es mittlerweile Regierungen, die er fortbildet und unterstützt. Auf seine Auslandsaufenthalte bereitet er sich vor, zuletzt mit einem Vokabelbuch Arabisch.

Und das hat seinen Grund: Bereits Ende 2010 sprach die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Wiesegart an, ob er ein von der Europäischen Union finanziertes Projekt in der arabischen Region übernehmen wolle. Und Wiesegart wollte. "Das Projekt lief seit Januar 2010, war aber von meinem Vorgänger unzureichend geführt worden, sodass ein Wechsel notwendig wurde", erzählt der promovierte Diplom-Kaufmann.

Zur Person: Kurt Wiesegart (69) ist verheiratet, hat eine Tochter und einen Sohn und zwei Enkelkinder. Er ist in Bayern geboren und in Heidelberg aufgewachsen. Seit 1985 lebt er in Großsachsen. Er hat Betriebswirtschaftslehre studiert und darin promoviert. Als Berater ist er in der ganzen Welt unterwegs. Seine Frau Margarete Haaß-Wiesegart hat 2011 das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Sie hat sich der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Psychotherapie verschrieben. Ziel des Projektes in den arabischen Ländern: Das Projekt sollte die Regierungen in den Zielländern dabei beraten, wie elektrische Energie effizienter genutzt werden kann - vorrangig im Gebäudesektor, der in der Region zwischen 40 und 60 Prozent des elektrischen Stromes verbraucht. Und der entsprechend ein gewaltiges Einsparungspotenzial im Stromverbrauch birgt. Den Erdöl oder Erdgas exportierenden arabischen Ländern sollte ein effizienter Energieverbrauch dazu verhelfen, mehr Erdöl oder Erdgas für den Export verfügbar zu haben. Die Energie importierenden Länder sollten durch effizientere Nutzung der Energie knappe Devisen für den Import einsparen können und so für andere Zwecke verfügbar haben. Global gesehen würden die CO2-Emissionen sinken.

Die EU hatte für die Beratung der Länder ein Budget von fünf Millionen Euro vorgesehen - mit dem Ziel, die Ministerien im Bereich Energie-Effizienz und Erneuerbare Energien zu beraten. Das Aufgabengebiet: Ägypten, Jordanien, Libanon, Palästina, Marokko, Tunesien, Algerien, Israel und Syrien.

Der Großsachsener brachte entsprechende Erfahrungen mit. Er hatte in vorausgegangenen Jahren bereits die chinesische Regierung zu Energie-Themen beraten. Unter anderem hatte er 2002 für China das Konzept für den Aufbau eines Windenergie-Zentrums entwickelt.

Inzwischen ist das Land weltweit der größte Produzent von elektrischer Energie aus Windkraft. Acht Jahre später entwickelte er im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit ein ähnliches Konzept für Südafrika. "Hier habe ich mir auch meinen Hut gekauft", sagt Wiesegart über seinen ständigen Begleiter.

Einer internationale Konferenz der Arabischen Liga. Foto: privat

Der Großsachsener übernahm dann das Projekt in der arabischen Welt Anfang Januar 2011 - drei Wochen vor der Revolution in Ägypten, die zum Sturz des Präsidenten Husni Mubarak führte. Er erlebte die Unruhen in Ägypten, in Tunesien und die Spannung innerhalb der Bevölkerung in den anderen Ländern - das Zwischenspiel der Moslembrüder in Ägypten, die knapp zwei Jahre regierten, bis die jetzige Regierung unter Präsident Abd al-Fattah al-Sisi die Macht übernahm. "Wir waren erst wenige Wochen da; dann mussten wir aus Sicherheitsgründen wieder ausreisen", erzählt Wiesegart von der Anfangszeit. "Als wir kurze Zeit später zurückkamen, war die Stimmung gelöst."

Sein Projektbüro und seine Wohnung lagen in unmittelbarer Nähe des ägyptischen Präsidentenpalastes - ein Stadtteil, der von der Deutschen Botschaft zur Zeit der Unruhen als Gebiet ausgezeichnet war, das es aus Sicherheitsgründen unbedingt zu meiden galt.

Trotz der Turbulenzen während dieser Jahre: "Unsicher habe ich mich nie gefühlt. Weder während der Revolutionsphase in Ägypten mit den phasenweisen Ausgangssperren noch in den anderen Ländern", betont Wiesegart rückblickend. Immer wieder ist er vom Projektbüro aus in die anderen von ihm betreuten Länder gestartet.

Während seines Auslandsaufenthaltes sah Kurt Wiesegart Beeindruckendes wie die Kalkformationen in der Weißen Wüste, gut 250 Kilometer südwestlich von Kairo. Foto: privat

Auf offener Straße ist ihm allerdings in Kairo sein Smartphone gestohlen worden. "Sicherlich ein Verlust, hätte aber auch auf dem Frankfurter Bahnhof passieren können", meint der agile und sehr entspannt dreinschauende Unternehmer. Auch das konnte ihn nicht schocken: ein fünfstündiger Gewahrsam bei der Armee mit 20 Soldaten im Raum, einer mit dem Gewehr auf den Knien sitzend vor dem Hirschberger.

Eine Folge dessen, dass Wiesegart zuvor ganz offensiv Panzer der Armee auf einer abgesperrten Straße fotografiert hatte. "Selbst schuld", stellte er lapidar fest. "Sie waren auch nicht unfreundlich zu mir und haben mich mit etwas zu trinken versorgt", sagt Wiesegart rückblickend.

Wiesegart hatte ein dreiköpfiges Kernteam, wechselweise mit Experten aus Jordanien, Tunesien, Holland, Italien, Ägypten. Ergänzt wurde die Gruppe durch zahlreiche hoch qualifizierte Kurzzeit-Experten aus verschiedenen europäischen Ländern und aus Kanada. Vom Projekt-Büro aus pendelten die Experten zwischen den Zielländern hin und her.

Hinzu kamen Reisen in die Türkei, nach Spanien, Italien, Katar und in den Jemen - Länder, die das Projekt unterstützten beziehungsweise auch davon profitieren wollten. Die Arbeit in Syrien, die im April 2011 laut Wiesegart "hoffnungsvoll" mit einer einstündigen Sitzung mit dem syrischen Energie-Minister begonnen hatte, musste aufgrund des sich ausbreitenden Krieges eingestellt werden.

Aber es gab auch zahlreiche Erfolge zu verzeichnen. Im Mittelpunkt des Projekts stand "Energie-Effizienz im Gebäudesektor" - was in Deutschland unter dem Begriff "Wärmeschutzverordnungen" läuft. "Auch in den arabischen Ländern gibt es solche Verordnungen, aber kaum einer kennt den Inhalt", sagt Wiesegart.

Das sollte sich nun ändern. Der Großsachsener und sein Team leisteten umfängliche Aufklärungsarbeit auf der Ebene der Zentralregierungen. Dabei ging es um die Sinnhaftigkeit von effizienter Energienutzung und die resultierenden Einsparungsmöglichkeiten.

Kurt Wiesegart bei der Übergabe des "Energy Ambassador Award 2015" durch Jamila Matar, Leiterin der Energieabteilung bei der Arabischen Liga. Foto: privat

In zahlreichen Trainingsprogrammen bildete das Team Mitarbeiter von Ministerien und Stadtverwaltungen sowie Architekten und Ingenieure aus. Mit dem Ziel, geeignete administrative Strukturen zu schaffen, damit die Wärmeschutzverordnungen auch umgesetzt werden.

Für die Zielgruppen erstellten die Experten gut 40-seitige Handbücher in den Sprachen Englisch, Französisch und Arabisch. "Verschiedene Universitäten nutzen diese Handbücher inzwischen als Lehrmaterial", sagt Wiesegart, der selbst vier Sprachen fließend spricht, darunter Chinesisch, nicht ohne Stolz. In Projektstudien wurden der Aufbau von Solarparks oder die Architektur für energieeffiziente Neubaugebiete im staatlichen sozialen Wohnungsbau konzipiert. Erste Pilotprojekte gingen an den Start.

Immer wieder gab es mehrtägige Arbeitssitzungen mit Teilnehmern aus allen Zielländern, um eine direkte Zusammenarbeit zu fördern. "Das hat auf der fachlichen Ebene erfreulicherweise problemlos funktioniert", erzählt Wiesegart. Selbst Minister von Ländern, die sich offiziell politisch nicht immer ganz "grün" waren, seien zusammengekommen.

"So konnte auf der Projekt-Ebene auch eine spannungsfreie Zusammenarbeit zwischen den arabischen Ländern und Israel realisiert werden", freut sich der Berater. Indem das Team Kontakte zu europäischen Firmen und Banken herstellte, gelang es zudem, geschäftliche Beziehungen zu initiieren und Finanzierungen zu erreichen.

Da die Europäische Union das Projekt als sehr erfolgreich betrachtete, wurde es drei Mal verlängert - "eine innerhalb der EU ungewöhnliche Aktion", sagt Wiesegart. So wurden für den Großsachsener aus den geplanten drei Jahren Abwesenheit von der Familie - von Urlaubsaufenthalten abgesehen - schließlich mehr als sechs Jahre.

"Ich hatte sechs Wochen Urlaub im Jahr, die ich dann mit meiner Familie verbracht habe", erzählt Wiesegart. Nicht immer ganz einfach. "Aber das ist mein Beruf", sagt der Diplom-Kaufmann. Sogar seine Geburtstage hat er teilweise im Ausland gefeiert, bis er dann 2017 zurückkehrte.

Bis dahin wurden mehrere Hundert Architekten und Ingenieure ausgebildet. Für den Libanon, Jordanien und Palästina wurden sogenannte Nationale Energie-Effizienzpläne entwickelt, damit der Energieverbrauch in den nächsten Jahren bei stabilem Wirtschaftswachstum um 15 bis 20 Prozent gesenkt werden kann - gemäß dem Vorbild der Energiepolitik der europäischen Länder.

Die Zusammenarbeit mit den Ministerien sei gut verlaufen, erzählt der Berater - trotz der zum Teil komplizierten politischen Lage in den Ländern. "Die enge Zusammenarbeit mit der Arabischen Liga führte dazu, dass das Thema ,Energie-Effizienz’ in alle 22 Mitgliedsländer der Liga hineingetragen wurde."

Auch wenn Wiesegart einräumt, dass der Entwicklungsfortschritt in den Zielländern unterschiedlich gewesen sei: So waren es in manchen Ländern die bürokratischen Strukturen, die einen Fortschritt verhindert hätten.

Die in den mehr als drei Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen des Großsachseners in den Ländern China, Indonesien, Pakistan, Thailand, Vietnam oder Sri Lanka halfen, Hürden zu überwinden. Und der Wille, energiebewusst und nachhaltig die zukünftige Entwicklung zu gestalten, sei in allen Ländern vorhanden gewesen, lobt Wiesegart.

Mehrere Minister bedankten sich in persönlichen Schreiben für die Unterstützung. So schrieb der libanesische Energie-Minister dem Berater, dass das Projekt den Gedanken effizienter Energie-Nutzung in die arabische Region gebracht habe.

Die Arabische Liga zeichnete zudem das Projekt im Jahr 2015 auf der größten internationalen Energie-Konferenz der Region in Beirut, Libanon, mit dem "Energy Ambassador Award of MENA Region" (Botschafter in Energie-Fragen in den Arabischen Ländern) aus. "Das war bis dato einmalig für ein Entwicklungshilfe-Projekt", erklärt Wiesegart stolz.

Auf seinen Lorbeeren ausruhen will sich der Unternehmer nicht. Das nächste Projekt soll ihn wieder ins Ausland führen. Ob er sich dann bei seiner Heimkehr erneut über "den blauen Himmel" in Großsachsen freut? Mit Sicherheit.