Von Annette Steininger

Hirschberg. Das "Café Grenzenlos" in der alten Schillerschule öffnet wieder regelmäßig seine Türen. Ab 7. April steht es wieder als Begegnungsort allen Interessierten und natürlich besonders den Geflüchteten immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr zur Verfügung. Der Runde Tisch Asyl (RTA) will wieder unterstützen, auch wenn es hierbei vielleicht weniger um den Aufenthaltsstatus geht, sondern vielmehr um das, was Asyl inhaltlich eigentlich bedeutet, einen Zufluchtsort beziehungsweise Schutz vor Gefahr. Die Ehrenamtlichen bereiten sich darauf vor, nun auch Geflüchteten aus der Ukraine den Start in Hirschberg zu erleichtern.

Ein Treffen mit Interessierten werde es am Donnerstag, 31. März, um 20 Uhr, geben, kündigte Andrea Müller-Bischoff vom Runden Tisch Asyl im Gespräch mit der RNZ an. Dabei sind weitere Helfer – nach Anmeldung – herzlich willkommen. Denn auf eine E-Mail hin an den Gesamtverteiler des RTA, in dem in der Gründungszeit 2015 viele Interessierte und auch Aktive engagiert waren, habe es nur fünf Rückmeldungen gegeben. Gesucht werden Menschen, die helfen können beim Übersetzen, beim Spielen und Lernen mit Kindern, bei der Freizeitgestaltung und beim "Café Grenzenlos".

Das Café soll zunächst ein Ort der Begegnung sein, aber nach Möglichkeit möchte der RTA auch spezielle Treffs beispielsweise für Mütter mit Kindern veranstalten, Sprach- und Lernangebote schaffen sowie Spaß und Spiel für die Kleinen, die noch nicht zur Schule gehen, offerieren. "Alles natürlich davon abhängig, wie viele Helfer mitmachen."

Aber jetzt soll es vor allem erst mal um die Wiederbelebung des Cafés als Begegnungsort gehen. "Nächste Woche haben wir zudem ein Treffen mit den Initiatorinnen der Ukraine-Hilfsaktion, Inna Göhrig und Oxana Klohr, sowie Verwaltungsmitarbeitern im Rathaus", erzählt Andrea Müller-Bischoff. So will man sich vernetzen. Außerdem habe es schon ein Treffen mit dem Familienbüro und den Schulleiterinnen gegeben, in dem es unter anderem darum ging, einen Flyer zu erstellen, auf dem zweisprachig verschiedene Anlaufstellen erläutert und aufgeführt werden.

Der RTA hat zudem gerade eine Whats-App mit einem Hilfsgesuch erhalten. So war eine ukrainische Mutter mit ihren zwei Kindern zunächst hier untergekommen, aber sucht nun durch einen Unglücksfall bei den Gastgebern ein neues Zuhause. Wer etwas anzubieten hat, kann sich laut Müller-Bischoff gern beim Runden Tisch Asyl oder bei der Gemeinde melden. Überhaupt empfiehlt die Aktive den Geflüchteten, sich bei der Verwaltung zu melden. Auch Integrationsmanagerin Nassim Alizadeh sei hier eine gute Ansprechpartnerin.

Der Runde Tisch Asyl hilft natürlich auch, wo er kann. Er zeigt sich entsetzt über diesen Angriffskrieg Putins und fühlt mit den Menschen, die in der Ukraine leiden oder hier als Flüchtlinge ankommen. Der RTA betont aber auch, dass es für ihn nicht "gute oder schlechte" Flüchtlinge gibt. "Wir sehen die Menschen in ihrer Not und helfen so gut wir können. Wir bewerten die Menschen nicht. Und wir fühlen uns betroffen von dem Leid an den europäischen Grenzen und im Mittelmeer." Diese Probleme bestünden nach wie vor, macht Müller-Bischoff deutlich. Damit wolle sie aber keinesfalls schmälern, was die Geflüchteten in der Ukraine erlebt haben. "Wir sind für alle Flüchtlinge da."

Info: Der Runde Tisch Asyl plant ein Treffen für Interessierte am Donnerstag, 31. März, um 20 Uhr, im Café Grenzenlos. Wer kommen möchte, sollte sich aufgrund der Corona-Situation vorher anmelden unter Tel. 06201/989933 (Andrea Müller-Bischoff) oder eine E-Mail schreiben an hilfe.69493@gmx.de. Und wer generell noch unterstützen möchte, kann ebenfalls diese E-Mail-Adresse oder Nummer verwenden.