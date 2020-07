Hirschberg-Leutershausen. (ze) In Leutershausen gibt es an den verschiedensten Stellen Brunnen, so etwa den Lindenbrunnen östlich der katholischen Kirche oder den Brunnen an der Kreuzung Hauptstraße/Vordergasse, der sogenannten "Drehscheibe".

Doch auf das Plätschern des Wassers müssen die Einwohner der Gemeinde derzeit verzichten. "Alle Brunnen hängen an einer Pumpe, und diese ist defekt", erläuterte Bürgermeister Ralf Gänshirt bei der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag.

Man prüfe nun, ob sich die Pumpe noch reparieren lasse oder eine neue angeschafft werden müsse.