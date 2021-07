Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Wer kennt sie nicht aus Büchern oder Filmen, die berühmten Detektive, die meist spektakuläre Mordfälle aufklären. Doch das ist in der Realität überhaupt nicht die Arbeit eines Detektivs, wie Alexander Schrumpf den Schülern der vierten Klassen der Grundschule Großsachsen am Montag erklärte. Und Schrumpf muss es wissen, ist er doch seit 28 Jahren Detektiv und gründete vor 25 Jahren seine eigene Detektei in Wiesbaden. "Morde klärt die Polizei auf", erläuterte er den rund 40 Viertklässlern im Werkraum der Grundschule.

Dafür beobachten Detektive ganz viel. "Observieren" ist der Fachbegriff, den die Schüler gleich einmal lernen. Das Observieren ist aber keine einfache Angelegenheit, denn der Detektiv sollte dabei alles Wichtige sehen, selbst aber nicht gesehen werden. Dafür zieht sich ein Detektiv schon einmal ein Tarnnetz über, damit er vom Waldboden nicht zu unterscheiden ist. "Ich habe auch schon in einem alten Wasserturm voller Taubendreck gesessen", berichtete Schrumpf, der auf Einladung der Gemeindebücherei Hirschberg in die Schule gekommen war.

Die meiste Zeit aber verbringt ein Detektiv in seinem Auto und beobachtet daraus. Etwas zu essen und zu trinken sollte er dabei haben und natürlich ein Fernglas und einen Fotoapparat. "Was machen Sie, wenn Sie mal aufs Klo müssen?", will einer der Schüler wissen. Eine knifflige Frage, denn eigentlich sollte man das zu beobachtende Objekt oder die Person nicht aus den Augen lassen. Schrumpf hat deshalb seine eigene Technik entwickelt und die lautet: wenig trinken. Und schon gar nicht zwei Tassen Kaffee zum Frühstück. Besser noch ist es, einen Kollegen dabei zu haben, dann kann man sich bei der Beobachtung abwechseln.

Detektive haben auch keine Sonderrechte, es sind "normale Menschen", wie Schrumpf es ausdrückt. Deshalb tragen sie keine Schusswaffen, und ihre Ausrüstung besteht aus Dingen, die jeder kaufen kann. So etwa Handschellen, die kann ein Detektiv tatsächlich gebrauchen, wenn er jemanden festnimmt. Denn das ist ein sogenanntes Jedermannsrecht, und der Fachausdruck dafür ist "zivile Festnahme".

Jemanden festzunehmen, ist aber keine alltägliche Detektivtätigkeit. Gerade drei Mal in seiner Laufbahn musste der Wiesbadener Detektiv dies tun. Bei seiner ersten Festnahme war Schrumpf gerade einmal 19 Jahre alt. Sein damaliger Chef hatte ihn beauftragt, einen "Reifenstecher" festzunehmen, der in einer Wohngegend schon mehrmals Autos beschädigt hatte. "Da habe ich mir vor Angst fast in die Hose gemacht", erinnerte sich Schrumpf. Denn der Festzunehmende hätte viel größer und kräftiger sein können als er. Am Ende war es ein 15-Jähriger, der bei der Festnahme noch mehr Angst hatte als der Detektiv.

Fragen rund um den Beruf des Detektivs hatten die Schüler sehr viele, und fast wäre keine Zeit für den praktischen Teil der Detektivausbildung geblieben, denn am Ende sollten die Schüler ein Zertifikat erhalten, das sie als Junior-Detektive ausweist. Einen Tatort, der einen Einbruch in das Schulgebäude darstellen sollte, hatte Schrumpf für diesen Ausbildungsteil bereits vorbereitet. Brecheisen, ein schwarzes Tuch und eine Kiste mit Erde fanden die Schüler an diesem Tatort. Dazu galt es, die Fingerabdrücke an der Fensterscheibe zu sichern. "Wir dürfen keine Spuren verwischen", ermahnte Schrumpf die Kinder zu größter Sorgfalt bei der Spurensicherung. Zugleich dürfe man keine eigenen Spuren hinterlassen. Deshalb kommt bei der Spurensicherung der weiße "Spusi-Overall" zum Einsatz, in den sogleich eine der Schülerinnen hineinschlüpfte.

Zudem hatte Schrumpf seinen Materialkoffer mitgebracht, in dem sich alles Mögliche befindet, was ein Detektiv brauchen kann, wie Pinsel, Lupe, Stift und ein Notizblock. Derart ausgerüstet konnten rasch alle Spuren gesichert, der Einbrecher identifiziert werden und die Kinder mit ihrem Junior-Detektivausweis nach Hause gehen.