In Weinheim wird man die babyblauen Räder mit solidem Rahmen und zuverlässiger Gangschaltung künftig an folgenden Punkten leihen können: am Hauptbahnhof, am RNV-Halt Händelstraße, an der Wormser Straße (Berufsschulen), am RNV-Stopp Stahlbad, am Behördenzentrum (Nähe Krankenhaus), am Dürreplatz, am Schloss (Rathaus), an der Stadthalle - und an der RNV-Haltestelle Blumenstraße. web