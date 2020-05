Wer jetzt Lust bekommen hat, den eigenen Garten oder Balkon auch herauszuputzen, für den schlägt jetzt die Stunde, Balkonien erblühen lassen, sagt Daniela Schmidt von "Blumen-Kimmel". Was man pflanze, müsse man zwar vom Standort abhängig machen, doch durch das warme Wetter man nun schon alles einsetzen, was man sich für den Sommer wünsche. Wichtig sei nur, in kalten Nächten die frischen Pflanzen mit einem Vlies zu schützen. Doch sobald die Pflanzen nach etwa 14 Tagen angewachsen sind, seien sie auch schon robuster, so ihr Bruder Florian Kimmel. Zudem sei es dann ideal, die Pflanze zu düngen.

Wer von seinem Selbstgepflanzten auch gleich noch profitieren will, der kann dem Tipp von Kai Jochim (Raiffeisenmarkt) folgen und für sich selbst Tomaten oder anderes Gemüse anbauen. Denn selbst wenn man nur einen kleinen Garten oder Balkon hat, könne man sich dort die kleinen Leckerbissen selber züchten. Mehr "von hier" in der eigenen Küche geht wohl kaum. (nare)