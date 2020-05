Am Dienstag wurde der Tatort in Hemsbach digital ausgemessen. Foto: Polizei

Von Carsten Blaue

Hemsbach. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft, und die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Der 38-Jährige soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer Brücke in Hemsbach an der Bergstraße einen mit zwei Beamten besetzten Streifenwagen gezielt mit einer Stahlkugel beschossen haben, abgefeuert mit einer Präzisionsschleuder. Um den Hergang möglichst genau rekonstruieren zu können, haben die Ermittler den Tatort am Dienstag mit einer digitalen 3 D-Vermessung erfasst.

Die Technik der dreidimensionalen Darstellung ist nicht neu, aber effektiv, um zu rekonstruieren, wo sich der Schütze befand, als er das Geschoss auf das Polizeiauto schleuderte. Das erläuterte Polizeisprecher Dennis Häfner am Dienstag auf RNZ-Anfrage. Unter anderem auch Erkenntnisse zum Abschusswinkel und zur Entfernung zwischen Schütze und Auto könne man so gewinnen.

Verdächtiger sitzt in U-Haft

Später, sagte Häfner, werde auf einem Polizeigelände noch mit "Beschusstests" die Wirkung des Geschosses rekonstruiert. Immerhin stehen schwere Vorwürfe gegen den Verdächtigen im Raum: "Es geht hier um ein versuchtes Tötungsdelikt", so Häfner. Außerdem um einen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Eine Zeugin hatte kurz nach Mitternacht Schussgeräusche gehört. Daraufhin fahndeten die beiden Polizisten im Bereich der Hemsbacher Beethovenstraße, als die Stahlkugel eine der hinteren Seitenscheiben durchschlug. Der Tatverdächtige soll dabei laut Polizeibericht vom Wochenende tödliche Verletzungen der Beamten billigend in Kauf genommen haben. Wenig später wurde er festgenommen. Er hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Die Beamten fanden bei ihm nicht nur die Präzisionsschleuder, sondern auch weitere Stahlkugeln.

Für rund zweieinhalb Stunden war der Bereich des Tatorts am Dienstag für die 3 D-Vermessung gesperrt worden, an der unter anderen auch Sachverständige, Experten der Kriminaltechnik des Landeskriminalamts und des Dezernats für Kapitalverbrechen sowie Vertreter der Staatsanwaltschaft beteiligt waren.

Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass der mutmaßliche Täter noch weitere Autos oder sogar Gebäude beschossen hat, suchen die Ermittler weitere Geschädigte oder Zeugen.

Update: Dienstag, 12. Mai 2020, 20 Uhr

