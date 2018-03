Von Matthias Kehl

Hirschberg-Großsachsen. Simon Reisig konnte sein Glück kaum fassen. "Als waschechter Saasemer Jung’ hier so ein Spiel zu erleben, ist phänomenal", sagt der in Großsachsen geborene Allrounder des TV "Germania" Großsachsen (TVG) noch völlig aus der Puste nach dem 24:23-Triumph seiner Mannschaft gegen den Lokalrivalen SG Leutershausen. Das mit Spannung erwartete Derby in der restlos ausverkauften Sachsenhalle hielt, was es versprach: Kampf, Leidenschaft und Emotionen bis zum Schluss.

"Seid so gut und rückt ein wenig zusammen", bittet Hallensprecher Volker Barzyk die Zuschauer, als am Samstagabend um kurz vor 20 Uhr noch immer zahlreiche Gäste in die Sachsenhalle strömen. Alle Plätze sind belegt, man sitzt in den Gängen, sogar der Eingangsbereich ist prall gefüllt. Auf der linken Seite der Halle wehen die rot-weißen Fahnen der SGL, auf der rechten Seite dominiert die blau-gelbe Farbkombination des TVG die Reihen, als zum Klassiker "Levels" von Avicii beide Teams in die Halle einlaufen. Um Punkt 20 Uhr ertönt unter großem Jubel der Anpfiff.

Ein lautstarkes "Saase", auf das ein dreifaches Klatschen folgt, wird von der gegenüberliegenden Seite der Sachsenhalle mit einem lang gezogenen "S-G-L" gekontert. Beide Fanlager sind von Anfang an auf Betriebstemperatur. Elektrisiert von der Derby-Stimmung ist auch Gisela Tesarz, die für beide Hirschberger Vereine eine Dauerkarte besitzt. "Seit 20 Jahren komme ich zum Handball. Die Derbys hier sind immer wieder etwas Besonderes", sagt die 79-Jährige, die bestens aufgelegt das Geschehen auf dem Spielfeld verfolgt. Gut gelaunt zeigt sich auch Bürgermeister Manuel Just, der sich den Klassiker nicht entgehen lässt. "Fantastische Stimmung. Wir können stolz sein, zwei so starke Teams in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zu haben", sagt der Verwaltungschef.

Beide Teams liefern sich einen packenden Schlagabtausch auf Augenhöhe. Getragen von der Unterstützung der Heim-Fans, präsentiert sich vor allem der Tabellenneunte aus Großsachsen kampfstark und geht mit einer 13:11-Führung in die Halbzeitpause. "Das Ding werden wir noch umbiegen", sagt Uwe Brand, Präsident des SGL-Fanklubs Rote Teufel und fügt energisch an: "Es ist Derby, wir müssen hier noch was zeigen."

"Hause, Hause", skandieren die über 200 Anhänger der Roten Teufel, als Sascha Pfattheicher in der 38. Minute die SGL im Spiel erstmals nach Punkten gleichziehen lässt (15:15). "Hebt se, hebt se", hallt es aus dem Lager der Blau-Gelben, als TVG-Kapitän Jan Triebskorn sein Team nur eine Minute später wieder in Front bringt.

Die Partie steht in der Folge auf Messers Schneide. "Steht auf, wenn ihr Saasemer seid", ruft die eine Seite der Sachsenhalle. Spätestens als Leutershausens Niklas Ruß in der 44. Minute nach einer unglücklich harten Aktion die Rote Karte sieht, wird die Halle zum Hexenkessel.

Marc Nagel, Trainer des Tabellendritten Leutershausen, dirigiert gestenreich seine Mannen, TVG-Kapitän Triebskorn gibt lautstark Kommandos, um das Spiel der Großsachsener zu beruhigen. Die Spannung steht jedem einzelnen der fast 1000 Zuschauer ins Gesicht geschrieben.

Bis zur letzten Minute steht es Spitz auf Knopf. "Das darf doch nicht wahr sein", sagt Reinhart Kemper, Dauergast bei Heimspielen des TVG, und schlägt die Hände vors Gesicht als Leutershausens Nummer 30, Sascha Pfattheicher, mit Anbruch der letzten Spielminute zum 23:23 trifft. Es gibt noch eine Auszeit, 59 Minuten und 39 Sekunden stehen auf der Uhr.

Ein letzter Angriff der Großsachsener - und die Dramaturgie erreicht ihren Höhepunkt: Philipp Schulz fasst sich ein Herz und nagelt Sekunden vor dem Ende den Ball für den TVG in die Maschen - die Sachsenhalle wird zum Tollhaus.

Es folgt der Abpfiff. Nun brechen alle Dämme. Die Saasemer Fans stürmen das Spielfeld, liegen sich mit ihren Helden in den Armen und lassen ihren Emotionen freien Lauf. Fassungslos auf der anderen Seite die Roten Teufel, die kurz darauf auf dem Boden sitzen. Hierhin begeben sich auch die Spieler von Großsachsen. Jedoch nur, um gemeinsam mit ihren Anhängern danach in den "Humba-Humba-Humba-Tätärä"-Tanz überzugehen.

"Es waren 60 Minuten auf Augenhöhe bei unfassbar geiler Stimmung", zeigt Leutershausens Sascha Pfattheicher Größe in der Niederlage. Am Siegerbier nippend verspricht TVG-Kapitän Jan Triebskorn "eine Feier, die sich gewaschen hat". "Fair und friedlich", lobt Siegtorschütze Philipp Schulz die Atmosphäre beim Derby.