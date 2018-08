Von Günther Grosch

Weinheim. "Typisch Grüne", könnte man sagen. Auf dem traditionellen "Dreikönigs"-Neujahrsempfang der Weinheimer Bündnisgrünen/Grün Alternativen Liste (GAL) am vergangenen Wochenende gaben neben Bürgermeister Torsten Fetzner und dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Partei im Landtag, Uli Sckerl, mit der Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner sowie Fraktionssprecherin Elisabeth Kramer auch zwei "Königinnen" die Marschroute für das Jahr 2018 vor.

Als arbeitsreich und intensiv mit vielen positiven Aspekten beschrieb zunächst Bürgermeister Fetzner das Jahr 2017. Vor allem die kommunalen Aktivitäten im Bereich des sozialen Wohnungsbaus seien herausragend gewesen. Und das nicht nur, weil das integrative generationenübergreifende Wohnen vom Land mit dem Preis "Quartier 2020" ausgezeichnet wurde. Mit den geplanten Bauvorhaben, die bezahlbaren Wohnraum für junge Familien ebenso wie für ältere Menschen im Fokus haben, werde man den Bedürfnissen eines modernen Stadtlebens gerecht.

Mit dem Bau von drei Quartieren zur Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen habe die Stadt ihre Hausaufgaben gemacht. Das zentrale Vorhaben der nächsten Zeit ist der Bau des "Schulzentrums West". Dass es beim Thema "Gewerbeentwicklung" schwierig bleibt, die Belange der Landwirte und die Interessen der Gewerbetreibenden unter einen Hut zu bekommen, verhehlte er nicht.

Auf den Bundestagswahlkampf 2017 und die dabei "monothematisch" auf Flüchtlinge ausgerichteten Diskussionen ging Franziska Brantner (MdB) ein. Klimaziele nicht nur zu unterschreiben, sondern auch umzusetzen, bleibe auch 2018 eine der Hauptforderungen für die Politik. "Überrascht und enttäuscht" seien die Grünen im Bund gewesen, als die FDP die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Regierung beendete.

Was die nach der Bluttat von Kandel aufgeflammte Diskussion um die Altersfeststellung "Unbegleiteter minderjähriger Ausländer" (UMA) betrifft, forderte die Abgeordnete "Vernunft und Realität sowie Humanität und Ordnung" zusammenzubringen, ohne populistisch zu reagieren.

Auch das Jahr 2018 bringe in Bund, Land und Kommune große Herausforderungen in vielen Bereichen mit sich, prophezeite Sckerl. Doch die grün-schwarze "Komplementär"-Koalition in Stuttgart funktioniere. Das Selbstverständnis einer Koalition, die "dann klappt, wenn man sich gegenseitig Beinfreiheit und Schwerpunkte lässt", sei umgesetzt. Als zentrale bildungspolitische Aufgabe nannte er, die Qualität und Leistungsfähigkeit des baden-württembergischen Schulsystems zu verbessern. Das Abrutschen "vom Spitzenplatz ins letzte Drittel" habe die Regierung veranlasst, den Schwerpunkt verstärkt auf die Schlüsselqualifikationen Lesen, Schreiben und Rechnen zu legen. Mit über elf Milliarden in diesem und weiteren 11,3 Milliarden Euro im kommenden Jahr investiere die Koalition mehr als jemals zuvor in den Bildungssektor.

"Aktuell" brachte Sckerl aus Stuttgart die Nachricht mit, dass Kommunen, die Integrationsmanager für die Sozialberatung von Geflüchteten einstellen möchten, ab sofort über die erforderliche Planungssicherheit verfügen und dafür Geld vom Land in Anspruch nehmen können. Insgesamt stehen den Gemeinden in diesem und dem nächsten Jahr rund 116 Millionen Euro zur Verfügung. Weinheim kann, bezogen auf seine derzeit hier lebenden 352 in Anschlussunterbringung gebrachten Flüchtlinge, jährlich 280.220 Euro beanspruchen.

Harsche Kritik von Sckerl ging an die Adresse von OB Heiner Bernhard. Dieser hatte dem Land in seiner Rede zur Haushaltseinbringung vorgeworfen, es nehme die Interessen der Kommunen nicht wahr. Schon damals hatte Sckerl, der auch Stadtrat ist, gegrummelt und sich einen Rüffel vom OB eingehandelt. Jetzt schlug er zurück. Im Lichte eindeutiger Zahlen seien Bernhards Ausführungen nicht nur starker Tobak, so Sckerl: Der OB lenke "ein großes Stück weit von nicht erledigten eigenen Hausaufgaben ab".

Den Grünen sei an einer "echten Diskussion" um eine nachhaltige Gewerbepolitik gelegen, legte Fraktionssprecherin Kramer nach. Unangemessen und unklug fände sie es, über das Breitwiesen-Areal ohne einen neuen Bürgerentscheid zu beschließen. Musikalisch umrahmt von dem Trio "Ivo & Friends" zeichnete Ortsverbandsvorsitzender Norbert Kramer die Vertreterin der "Initiative Freifunk", Leah Oswald, mit einem Preis für soziales Handeln aus. Unter anderem hat die Initiative mehr als 60 Flüchtlingsunterkünfte mit kostenfrei nutzbaren Internetzugängen versorgt. Ziel sei es, so Oswald, den Geflüchteten die Möglichkeit zu geben, mit Angehörigen in Kontakt zu bleiben.