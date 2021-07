Hirschberg-Großsachsen. (RNZ) Allein die Traktor-Anhänger, die das Gelände einrahmen, werden sehenswert sein beim 1. "Stoppelacker-Festival" am 13., 14., 20. und 21. August. Jetzt ist Veranstalter Franz Kain optisch ein weiterer Volltreffer gelungen. "Ich habe sozusagen den RNF-Truck reaktiviert. Den wollte ich unbedingt neben den Traktor-Anhängern als Bühne auf dem Acker stehen haben", freut er sich über die Zusage des regionalen Fernsehsenders.

Eine Klippe galt es zu überwinden: Das neue Logo und Design von RNF sollen den 16-Tonner schmücken. "Ich habe meinen Freund Philipp Hug dazu bringen können, die Folierung zu übernehmen. Mit der landwirtschaftlichen Halle von Richard Schröder neben der Villa Rustica haben wir jetzt auch den nötigen Platz gefunden, um dort den Truck für die Folierungen unterzubringen", so Kain.

Das Getreidefeld ist auch abgeerntet und zum Stoppelacker geworden, der dann mit Bierzeltgarnituren ausgestattet zur Festival-Fläche wird. Hermann Reisig vom Hofcafé Reisig wollte Künstlern im Sommer die Chance für einen Auftritt geben und hatte die Idee, das seit zehn Jahren bekannte Open Air "Völlisch vun de Roll" nun hinter die Tabakscheuer aufs Feld zu verlegen. "Dort können wir mindestens so viele Zuschauer empfangen wie früher im Hof und das mit Abständen von 1,5 Metern zwischen den Tischen."

Am Freitag, 13. August, macht Kain selbst den Auftakt und spielt sein Programm "Kain Allein Daheim 2 – Das große Ausmisten" weiter. Tags darauf, am Samstag, 14. August, gibt es die größten Hits der schwedischen Popgruppe ABBA von "Abba Explosion". Noch fetziger geht es eine Woche später am Freitag, 20. August, auf der Bühne zu: "History of Rock ’n’ Roll" heißt das Programm von "Running Five". Zum Abschluss am Samstag, 21. August, kommt die "Simon & Garfunkel Revival Band". Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Info: Tickets – am ersten Wochenende kosten sie 25 Euro und am zweiten 27 Euro – gibt es zu den Hofcafé-Zeiten samstags und sonntags von 11 bis 14 Uhr in der Lobdengaustraße 26, unter der Woche per telefonischer Voranmeldung bei Karin Reisig (06201/51 95 1) oder per Mail unter info@voiceart-kain.com. Die Karten werden nach erfolgter Überweisung am Einlass bereitgelegt.