Hirschberg-Großsachsen. (ze) Wie gestaltet sich die Zukunft der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen? Eine Frage, die in den kommenden Monaten die Gemeindemitglieder zunehmend beschäftigen wird. Denn erneut sollen die Liegenschaften der einzelnen Kirchengemeinden der evangelischen Landeskirche Baden hinsichtlich ihrer Ausnutzung unter die Lupe genommen werden, wie Kirchengemeinderätin Silvia Mußotter den gut 20 am vergangenen Sonntag zur Gemeindeversammlung erschienenen beziehungsweise online zugeschalteten Gemeindemitgliedern erläuterte.

Dabei schien das "Liegenschaftsprojekt" der Landeskirche vor rund zwei Jahren bereits abgeschlossen und der Erhalt des Gemeindehauses gesichert. Doch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen finanziellen Belastungen scheinen dazu zu führen, dass das Gemeindehaus erneut auf seine Auslastung hin überprüft wird. Dabei hat man in den vergangenen Monaten einiges getan, um diese zu verbessern, so Mußotter. Der große Saal wurde an den Wochentagen vormittags an die Volkshochschule Badische Bergstraße für Integrationskurse vermietet. Zudem habe der Kreisjugendring Rhein-Neckar einen Raum in dem Gebäude angemietet. "In Hohensachsen fehlt dagegen ein großer Raum für Gemeindeveranstaltungen", wies die Kirchengemeinderätin auf eine zusätzliche Möglichkeit hin, die Auslastung des Großsachsener Gemeindehauses zu verbessern. Diesbezüglich sei man bereits mit der benachbarten Kirchengemeinde im Gespräch.

Eine mögliche Kooperation mit Hohensachsen müsse sich aber nicht nur auf eine gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten beschränken, ging Pfarrer Friedel Goetz ebenso auf Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Gruppen aus den beiden Kirchengemeinden ein. Ein Vorschlag, der bei Arne Rosenau vom Vorstand des Fördervereins positiv aufgenommen wurde. So verwies er darauf, dass beim Großsachsener Kirchenchor ein Mangel an Männerstimmen herrsche, der durch eine Kooperation mit Hohensachsen ausgeglichen werden könnte.

Goetz verdeutlichte jedoch, dass die Zukunftsgestaltung der Kirchengemeinde noch im Prozess sei, man wolle aber jetzt schon handeln, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Deshalb wird es voraussichtlich im Herbst eine weitere Gemeindeversammlung geben, bei der das Thema Kooperation mit Hohensachsen vertieft werden soll.

Bei der Kirchengemeinde Großsachsen ist es um die Finanzen dagegen nicht ganz so schlecht bestellt, wie Kirchengemeinderat Jens Otte erläuterte. "Das Jahr 2019 ist gut ausgegangen", berichtete er. Einnahmen und Ausgaben hielten sich ungefähr die Waage. Für 2020 konnte er noch keinen Jahresabschluss vorlegen, allerdings stehe bereits fest, dass die Pandemie Mehrausgaben bei gleichzeitigen Mindereinnahmen verursacht habe. Der fehlende "vierstellige Betrag" sei vom Förderverein ausgeglichen worden. "Die Rücklagen übersteigen die Schulden deutlich", beschrieb er die Finanzsituation der Kirchengemeinde.

Allerdings seien im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschiedene Bauprojekte wie etwa die Sanierung der Kirchenmauer nicht umgesetzt worden, ging Goetz in Vertretung von Kirchengemeinderat Philipp Flößer auf die Bautätigkeit der letzten Zeit ein. Im Kindergarten wurden jedoch eine neue Verteilerküche installiert und verschiedene Arbeiten in den sanitären Anlagen vorgenommen. Überhaupt sei die Stimmung im Kindergarten gut, so Mußotter. "Unser Hygienekonzept zahlt sich aus."